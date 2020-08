Young Justice Saison 4: Date de sortie, intrigue et plans futurs pour cette série animée !!

Young Justice, est une série d’animation et tout le monde est impatient de voir la manière dont le futur se forme. Et sera bientôt à venir avec sa saison 4. Les rapports indiquent que la saison sera probablement extrême et les fondateurs peuvent avoir une surprise pour le public. La saison 3 est témoin d’un retard et le public s’attend à ce qu’elle ne se reproduise pas pour la saison 4. La saison 3 a de nombreux compléments de la part des téléspectateurs et des critiques. Il a un taux d’acceptation de 87% et un taux d’approbation de 94% sur les tomates pourries.

Parcelle de la saison 4 de Young Justice

Jusqu’à présent, il n’y a aucune fuite, aucune information ou annonce officielle concernant l’intrigue. Il semble que le récit de Young Justice soit secret. Vektti et Weisman déclarent qu’il pourrait continuer à en savoir plus sur le groupe extérieur de Beast Boy. La saison 3 lutte pour mettre fin au trafic d’adolescents métahumains. Pour plus de mises à jour, nous devons attendre la bande-annonce.

Young Justice Saison 4 Date de sortie

La saison 4 de Young Justice a été déclarée en 2019 vers juillet 2020. Mais en raison de la pandémie de Corona, la série fait également face à un retard ultérieur. Les dates de lancement et de diffusion n’ont pas encore été divulguées. Greg Weisman déclare que la série comportera un saut de période et que la saison à venir comptera 26 épisodes. Les fans ont maintenant hâte de voir si la série sortira en 2020.

Artistes vocaux qui reviendront pour la saison 4

Les personnages principaux de la série reviendront sûrement avec leurs artistes vocaux. Jesse Mc Cartney, Khary Payton, Jason Spisak, Nolan North, Shephaine Lemelin.

