« You »: Showrunner fait l’éloge des performances de la nouvelle saison

La troisième saison de « You » reste l’une des productions les plus attendues du catalogue Netflix. On y découvre Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg, un jeune homme réservé qui, dans la première saison, est présenté comme un ouvrier dans une librairie de New York, qui cache un sombre secret qui se révèle quand il « tombe amoureux » avec Beck, un habitué du magasin.

Et c’est que Joe a des pulsions compulsives de tendances homicides, et quand il jette son dévolu sur quelqu’un, il est difficile de savoir quelles seront les limites de ses actions. La série est une adaptation des romans «You», «Hidden Bodies» et «You Love Me», publiés par l’écrivain Caroline Kepnes.

La deuxième saison mettait en vedette Joe établissant une nouvelle maison à Los Angeles, où il rencontre Love (joué par Victoria Pedretti), un membre éminent de la haute société de la ville au passé mystérieux et qui, comme Joe, cache un secret irréversible.

À travers son profil sur Twitter, Sera Gamble, créatrice et showrunner de la série sur Netflix, a profité de l’occasion pour saluer le travail de la distribution pendant le tournage, qui a été réalisé pendant la pandémie avec des protocoles de protection et de santé complets., Exécutant un total de 32 mille tests COVID au début du tournage.

(De plus, les épisodes sont foutrement dingues et les performances sont incroyablement bonnes. C’est tout ce que je vais dire à ce sujet jusqu’à ce que nous soyons prêts à parler de la nouvelle saison.) – Sera Gamble (@serathegamble)

Gamble exprime dans sa publication à quel point la créativité, la gentillesse et la résilience de son équipe de travail lui ont fait ressentir et la façon dont ils se soutiennent tous, en plus de remarquer «incroyablement bien» que les performances des acteurs ont été.

La première de la première saison de « You » sur Netflix a permis à la plate-forme d’accumuler un total de 43 millions de vues, qui est passé à 52 avec la première de la deuxième saison. En 2019, Netflix a désigné la série comme la cinquième production originale la plus regardée aux États-Unis seulement.