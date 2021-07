YOU saison 3 : toutes les informations sur la série

Forceatt Sac de Couchage Momie,-10℃-15℃,Sac de Couchage Adulte pour 3-4 Saison,Imperméable et Indéchirable,Sac de Couchage Compact pèse 1,62 kg,Convient pour la Randonnée et Activités D’extérieur

【COMPACT ET LÉGER】 Les sac de couchage compact sont assez grands pour accueillir un adulte d'une hauteur de 198 cm, d'un tour de l'épaule de 160 cm et d'un tour de hanche de 128 cm. Bénéficiant du matériau de remplissage en coton désossé par pulvérisation 400GSM, le sac de couchage peut être facilement compressé dans un emballage de 38 * 28 cm pour vous faire gagner un temps précieux. 【UN SOMMEIL DE NUIT CONFORTABLE】 L'épaisseur de la matière de remplissage de 400g / m² et le capuchon intérieur du cou entourant et le capuchon du cordon de serrage extérieur. Empêcher le vent d'entrer dans le sac de couchage et de garder la chaleur à l'intérieur du sac de couchage. Le sac de couchage peut résister à toutes sortes de conditions météorologiques difficiles. Vous garder au chaud toute la nuit. Cotes de température: Confort 15 ° C, Limite 0 ° C et Extrême -10 ° C. 【BREATHABLE & WATERPROOF FABRIC】The 220T hydrophobic polyester fabric for effective waterproofing. While keeping the heat in the sleeping bag, allow the molecules to spread out of the sleeping bag. Making sure the sleeping bag comfortable and breathable, so that you can stay dry during sleep. You no longer have to worry about the various wet environments that can affect your sleep quality. 【ANTI-SNAG ZIPPER】 Utilise des fermetures à glissière anti-morsures bidirectionnelles internes et externes. La fermeture à glissière intime et la conception à l'épreuve des morsures empêchent la fermeture à glissière de rester coincée dans la doublure. De plus, le zip à double sens vous permet de mettre les pieds hors de votre sac de couchage pendant que vous dormez. 【DURABILITÉ LONGUE DURÉE】 Le tissu du sac de couchage utilise une technologie de tissage de réseau avancée pour le rendre plus résistant. Améliorer efficacement la stabilité et la résistance aux déchirures des sacs de couchage, pas facile à déchirer, pas facile à se déformer, plus durable. Peut facilement gérer une variété de scènes d'utilisation complexes.