Yoga pour les gens: à l’intérieur du «  culte  » Hilaria Baldwin appartenait

Le passé d’Hilaria Baldwin refait surface, grâce à sa débâcle qui a fait la une des journaux sur le fait qu’elle soit espagnole ou non.

Et tandis que son mari, Alec Baldwin, s’est empressé de défendre sa femme de près d’une décennie contre tout le monde l’accusant de truquer son héritage, des dizaines d’anciens camarades de classe, amis et autres qui ont connu Baldwin au fil des ans donnent leur deux cents. à propos de la mère de cinq enfants.

Dans un long article sur Reddit, un utilisateur de médias sociaux a révélé que Baldwin était professeur de yoga chez Yoga to the People il y a plus de dix ans, et qu’elle l’avait rencontrée lorsqu’elle est passée par Hillary en 2008.

Dans le post, l’utilisateur a allégué que Yoga to the People (YTTP) est une secte, et qu’après qu’Hilaria ait quitté Yoga to the People pour ouvrir son propre studio, Yoga Vida, elle a développé son personnage espagnol. En 2011, elle rencontre Alec Baldwin chez True Food and Wine, et le reste appartient à l’histoire.

Qu’est-ce que le yoga pour les gens et pourquoi a-t-il été qualifié de culte?

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce qu’il faut savoir sur le yoga pour les gens, les liens de Hilaria Baldwin avec lui et pourquoi il a été qualifié de culte au fil des ans.

Dans leur message, l’utilisateur de Reddit a allégué que Yoga to the People est un culte à part entière.

L’utilisateur de Reddit a déclaré que Baldwin était son instructeur de yoga en 2008, et après avoir suivi des cours de Yoga to the People, elle a décidé qu’elle voulait devenir instructeur au studio.

«J’ai rencontré Hillary en 2008. Elle était mon professeur de yoga à Yoga to the People. Elle a enseigné au moins deux cours par jour sur le site de St. Marks, »l’utilisateur de Reddit a commencé le message. «À l’époque, j’ai décidé que je voulais devenir instructeur. Alors, j’ai payé les 3 000 € pour rejoindre la secte (ne sachant pas à l’époque que c’était en fait une secte). »

Dans une interview en 2017, Baldwin a révélé qu’elle est devenue professeur de yoga en 2005 après avoir suivi des cours de deux semaines à Yoga to the People. On pense que l’instructeur qui lui a demandé d’être apprenti sous lui est Greg Gumucio, le fondateur de YTTP qui a basé son modèle d’entreprise sur des dons, ce que l’utilisateur de Reddit confirme dans son message.

«C’est absolument lui», a répondu l’utilisateur de Reddit à un autre utilisateur qui lui a demandé s’il était l’instructeur que Baldwin a mentionné dans son entretien de 2017.

Des dizaines d’anciens membres de Yoga to the People se sont manifestés sur les abus et les manipulations qu’ils ont subis.

En juillet 2020, une enquête explosive a mis en lumière l’organisation problématique dirigée par Gumucio, et des dizaines d’anciens membres ont formulé des allégations de «mauvaise conduite sexuelle, gestion toxique, discrimination raciale, pratiques de travail déloyales et abus de pouvoir».

Les anciens membres du YTTP ont déclaré que Gumucio s’attaquait à des femmes jeunes et vulnérables et avait des relations avec plusieurs membres en même temps.

L’article continue ci-dessous

«Je me sentais vraiment à l’aise, je partageais des choses avec lui, et il ne m’a jugé pour rien. C’était la première fois que je n’avais pas honte du traumatisme précédent », a déclaré un ancien membre.

Un autre ancien membre du YTTP a détaillé les pratiques de travail déloyales en disant: «Si la classe ne s’ouvre pas ou est annulée» (en raison du faible taux de participation), «vous n’êtes pas payé, malgré la préparation ou le nettoyage de la salle. Cela vous met dans cette faille consistant à «enseigner» quelque chose comme 12 cours par semaine, mais sans être payé. »

«Je restais parfois trois, quatre ou cinq heures, mais ils me payaient toujours le même montant», a déclaré un autre ancien membre. «Ils présentent cette belle façade. Mais en fin de compte, c’est une entreprise dans une société capitaliste. Ils essaient de maintenir l’entreprise en marche et ils essaient de gagner de l’argent. »

Hilaria Baldwin aurait eu des «liens profonds» avec Greg Gumucio et son fils.

Le même utilisateur de Reddit qui a écrit sur Hilaria étant son instructeur de yoga a également affirmé que Baldwin était «fortement impliqué» avec Gumucio:

«Hillary était profondément impliquée dans l’entreprise et avait une relation très étroite avec Greg et son fils. À l’époque, Greg dormait avec pas moins de 10 femmes dans la «compagnie» et aucune d’entre elles ne se connaissait. Quand j’ai vu Hillary et Greg pour la première fois ensemble, je pensais en fait qu’ils étaient mariés à cause de la façon dont ils interagissaient et à cause de la façon dont elle tenait et jouait avec ledit fils. Quand je me suis renseignée à ce sujet avec l’un des directeurs (avec qui je sais maintenant qu’il couchait également), elle a dit: « Je sais que c’est drôle, non? On pourrait penser qu’ils étaient mariés, mais ils ne le sont pas. »

Baldwin a quitté YTTP en 2010 et a ouvert son propre studio de yoga appelé Yoga Vida.

Hilaria a ouvert son propre studio en 2010 appelé Yoga Vida, et c’est alors qu’elle a commencé à développer son nouveau personnage:

«Elle et moi sommes restés en contact car [sic] nous avions des amis mutuels qui travaillaient toujours à YTTP et elle avait un cours de musique live qu’elle m’a demandé de faire pour elle (je suis musicienne). Nous avons perdu contact vers 2011. C’est à ce moment-là qu’elle a rencontré Alec et je me suis ensuite échappé du culte. Après avoir rencontré Alec, elle a commencé sa nouvelle vie et je ne pouvais plus la joindre. Elle a commencé à adopter sa nouvelle personnalité et à abandonner son ancienne vie. Elle n’était pas espagnole quand je l’ai rencontrée. Elle aimait vraiment la danse de salon. Elle ne m’a jamais fait de mal personnellement, mais j’ai remis en question son intégrité en me basant sur la façon dont elle a géré l’ouverture de son nouveau studio et sans parler des abus au YTTP. Elle dit qu’elle veut l’intimité, mais sa vie est constamment exposée. «

L’utilisateur de Reddit a également partagé une information intéressante sur Baldwin «passant du temps en Espagne» et a affirmé qu’après son retour de vacances, elle a commencé à parler avec un accent.

«Elle ne parlait pas avec un accent espagnol, puis elle est partie en vacances en Espagne et est revenue parler avec l’accent espagnol», ont-ils écrit.

Bien que cette histoire continue d’être l’une des sagas les plus étranges de 2020, une chose est sûre: nous n’avons même pas effleuré la surface en ce qui concerne la vie mystérieuse d’Hilaria Baldwin et son passé.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.