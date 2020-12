YK Osiris attrape la chaleur pour avoir dit « Les gens ne connaissent pas Drake ou [Lil] Wayne « autour du monde

Le chanteur a fait valoir sur Clubhouse que, aussi influents que soient les deux rappeurs, dans d’autres parties du monde, ils ne sont que deux artistes inconnus.

Clubhouse est le nouveau centre de médias sociaux du quartier, et pour les utilisateurs qui ont été autorisés à accéder à l’application, ils trouveront les commentaires non seulement des professionnels de l’industrie, mais aussi des artistes eux-mêmes. Il est courant de rencontrer des salles où des rappeurs et des chanteurs s’engagent dans des débats sur l’industrie de la musique, les influenceurs et les artistes percutants, mais les récents commentaires de YK Osiris ont fait réfléchir certains fans de rap.

Bruce Yeung / Contributeur / Un extrait enregistré à l’écran des remarques du chanteur de R&B a fait surface sur Twitter et il semble qu’il avait un peu à dire sur l’impact mondial de Drake et Lil Wayne, par rapport à l’icône de la musique tardive Michael Jackson. «Beaucoup de gens ne connaissent pas Drake ou Wayne, je vous le promets», entend YK Osiris dire aux autres membres du Clubhouse. Les gens du panel étaient passionnément en désaccord, en plaisantant que quelqu’un pouvait « aller sur Mars » et que les deux rappeurs seraient toujours connus. « Mon frère, beaucoup de gens ne le font pas [know them]», Répondit Osiris. Le panel a commencé à se parler alors qu’Osiris affirmait que ses objecteurs n’avaient pas raison. «Vous pouvez le faire avec Michael Jackson», a-t-il déclaré à propos des arguments du panel. « Certaines personnes ne savent pas [Drake and Wayne], Je vous le dis. »YK Osiris a ajouté qu’à leur cercle, Drake et Weezy sont deux des figures les plus influentes et les plus reconnaissables de la musique, mais pas dans d’autres parties du monde. Découvrez l’audio ci-dessous et dites-nous de quel côté vous êtes d’accord. Assurez-vous également de lire notre article sur le Clubhouse: « Qu’est-ce que Clubhouse? Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle application exclusive de médias sociaux. «