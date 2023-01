Yellowjackets révèle de nouvelles images pour la saison 2

Yellowjackets est prêt à revenir sur Showtime, et quelques nouvelles images taquinent la saison à venir.

Vestes jaunes devrait revenir sur Showtime le vendredi 26 mars, et comme nous avons pu voir la première bande-annonce officielle cette semaine, nous pouvons maintenant profiter d’un ensemble de nouvelles images qui nous préparent à la suite du drame acclamé qui a surpris le public en 2021.





Les nouvelles photos présentent les quatre principales dames de la chronologie actuelle: Melanie Lynskey dans Shauna Shipman, Tawny Cypress dans Taissa Turner, Christina Ricci dans Misty et Juliette Lewis dans Nat.

Ces quatre seront rejoints par de nouveaux ajouts au casting en tant que versions adultes d’autres survivants pas encore vus dans le présent, y compris Lauren Ambrose (Six pieds sous terre) comme la version adulte de Van et Simone Kessell (Obi Wan Kenobi) comme la version adulte de Lottie. Rejoindre également le spectacle est Elijah Wood, qui jouera un nouveau personnage nommé Walter, qui défiera Misty, avec Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger et Kevin Alves . Les nouvelles images sont disponibles ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR





De quoi parlent les gilets jaunes ?

AFFICHER L’HEURE

La série raconte l’histoire d’une équipe de lycéennes extrêmement talentueuses qui deviennent les (mal)chanceuses survivantes d’un accident d’avion dans les régions sauvages du nord. La série raconte leur descente d’une équipe compliquée mais florissante à des clans sauvages tout en suivant les vies qu’ils ont tenté de reconstituer près de 25 ans plus tard, prouvant que le passé n’est jamais vraiment passé et que ce qui a commencé dans le désert est loin depuis au dessus.

Se déplaçant entre 1996 et 2021, la série répond lentement aux questions posées de nos jours qui révèlent souvent des vérités déchirantes sur les personnages principaux. Ces énigmes sont provisoirement résolues au fil des épisodes, même si, à la fin de la saison 1, il est juste de dire qu’il pourrait y avoir plus de questions que de réponses. La finale a fourni de nombreux rebondissements, le principal rebondissement concernant le sort de Lottie (Courtney Eaton) gardant toujours les fans claqués à ce jour. Ainsi, la nouvelle vie de Lottie, comme ce qui se passe avec Van dans le présent, sera le point fort à considérer pour les nouveaux épisodes. Et, bien sûr, l’importance des nouveaux personnages, en particulier celui de Wood, qui a été un mystère total pour les fans.

Après une première saison réussie, Showtime a renouvelé Vestes jaunes pour la saison 2, et bien avant sa première, il a déjà obtenu une troisième saison qui arrivera probablement en 2024.