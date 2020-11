Yella Beezy et Gunna abandonnent leur single sexuellement « On Fleek »

Il est notre dernier Sur la montée et avec un autre feu à son actif, il n’est pas étonnant que la base de fans de Yella Beezy continue de croître de minute en minute. Le natif du Texas, âgé de 29 ans, a fait des vagues dans la scène rap avec ses tubes comme « Bacc At it Again » et « Goin Through Some Thangs ». Il a utilisé ses expériences de son éducation difficile comme carburant pour sa carrière de rap, et il est clair que le travail acharné de Beezy porte ses fruits.

Vendredi 6 novembre, Yella Beezy a partagé son jam sexué « On Fleek » et a demandé à son amie Gunna de l’aider sur la piste. « On Fleek » est plus mélodique et destiné à ces moments de chambre à coucher, alors soyez prêt à ralentir un peu les choses. Écoutez le single torride de Yella Beezy et Gunna et dites-nous ce que vous pensez de ce match.

Paroles de citations

Elle ne court pas, elle attrape tous ses amis et viens sauter, et je me suis réveillé avec trois amis

Maman, je suis dessus, elle ne fera pas vibrer le dernier Givenchy, on revient sur une frénésie, ouais

Ne perdra pas de temps, on peut baiser à tout moment, tu reçois des coups tous les jours à la semaine, ouais