Yelena Belova vole la vedette alors que les critiques de Black Widow louent Florence Pugh

Les critiques ont eu la chance de vérifier Veuve noire avant sa sortie en salles et sur Disney + le mois prochain, et le consensus parmi beaucoup est que Florence Pugh brille particulièrement dans ses débuts MCU. Avec Scarlett Johansson de retour dans le rôle de Natasha Romanoff, la préquelle fait entrer Pugh dans le rôle de Yelena Belova, une figure sœur de Natasha qui a également été formée en tant que Black Widow. Bien qu’il s’agisse peut-être du dernier film de Johansson, il marque la première incursion de Pugh dans le MCU.

Sur Twitter, de nombreux critiques ont partagé leurs réflexions sur le film du mieux qu’on peut résumer en 280 caractères. Presque tout le monde semble apprécier le film et Johansson a reçu de nombreux éloges pour sa performance. Quelque chose que beaucoup de mini-critiques sur Twitter ont également en commun, c’est que beaucoup nomment Yelena Belova de Pugh comme une vedette du film, car l’actrice avait tendance à voler chaque scène mettant en vedette son personnage.

« Je viens de voir Veuve noire! » a tweeté Jamie Jirak de ComicBook.com. « J’ai tellement aimé. Personne ne joue mieux qu’une petite soeur voleuse de scènes Florence Pugh. »

Leo Rydel a tweeté : « Veuve noire était un BLAST absolu! J’ai adoré le combat au corps à corps dans le film et les thèmes de la famille et du cœur ! J’ai aussi apprécié l’alchimie entre Yelena et Natasha ! Florence Pugh est un VOLEUR DE SCÈNE dans le rôle de Yelena et Scarlett Johansson joue une GRANDE Black Widow ! MCU EST DE RETOUR ! »

« J’aime Scarlett Johansson, mais OMG Florence Pugh dans Veuve noire est brillant. Chaque ligne était un pur génie. Un voleur de scène », ajoute Jazz Tangcay de Variety.

Un tweet de Liam Crowley de TheDirect.com dit : « Veuve noire est palpitant. Le meilleur combat au corps à corps que le MCU ait connu. Un juste équilibre entre action, cœur et comédie. Florence Pugh est une ROCKSTAR. Renforce rétrospectivement le caractère de Natasha Romanoff encore plus fort. Un épilogue digne d’un pilier du MCU. »

« Vraiment apprécié Veuve noire« , tweete Lights, Camera, Jeff D. Lowe de Pod. « Ne craque pas tout à fait dans Top Tier Marvel, mais c’est un thriller d’espionnage plus que solide avec une tonne que les fans aimeront aussi. Happy Scarlett Johansson a eu son moment, et Florence Pugh va être une star / favorite des fans dans le MCU pendant longtemps. »

Andrew Towers d’EW a écrit : « Veuve noire est le film que j’attendais depuis plus d’une décennie – une histoire parfaitement tissée qui équilibre habilement l’action épique de Marvel et les rythmes émotionnels calmes. Scarlett brille, Florence Pugh est une superstar. Si vous aimez Natasha, vous adorerez ce film. »

Et Wendy Lee Szany de l’émission Pop Council de la Hollywood Critics Association a ajouté : « Veuve noire était bourré d’action ! La performance de Johansson est incroyable, comme toujours. Florence Pugh vole toutes les scènes. C’est super de voir un film d’espionnage dans le style MCU. »

Veuve noire devrait sortir dans les salles américaines le 9 juillet. Le même jour, il sera également disponible en streaming sur Disney + avec Premier Access moyennant des frais supplémentaires. Initialement prévue pour la première en mai 2020, sa sortie en juillet 2021 fait suite à de multiples retards dus à la pandémie. Heureusement, l’attente semble en valoir la peine pour la plupart des critiques.

