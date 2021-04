Yasuke: première bande-annonce de l’anime samouraï de Netflix publié

Après ça Netflix un en 2018 Anime original qui avait annoncé le titre «Yasuke» la société a publié aujourd’hui sur sa chaîne YouTube première bande-annonce à la série. La vidéo donne déjà un petit aperçu de l’histoire qui facettes historiques avec toutes sortes éléments surnaturels mixte. En outre, il existe également des scènes de combat sanglantes voir.

Yasuke: anime Netflix avec magie, mechs et samouraïs

Au centre de l’histoire de l’anime se trouve l’éponyme, Yasuke, un guerrier d’Afrique. Après sa vie comme Ronin, alors en tant que samouraï abandonné et déterminé par la lutte et la violence pendant longtemps, il a décidé de de laisser tout ça derrière. Cependant, il est pas longtemps une vie paisible accordé, car le village dans lequel il s’est installé est en train de tomber entre les fronts princes en guerre.

Yasuke doit refermer attrape son épée et utilisez ceci pour être un enfant mystérieux protéger. Cela n’a pas été seulement fait par les seigneurs de guerre assoiffés de sang, mais aussi par autres forces obscures choisi comme cible. À propos, le personnage principal Yasuke est basé sur un personnalité historique du même nomqui au 16ème siècle dem Prince Oda Nobunaga servi. Cependant, contrairement à son homologue anime, le vrai Yasuke ne devrait pas être contre Mechs et êtres magiques ont combattu.

Qui est responsable de la série Studio d’anime MAPPA, qu’avec « Attaque sur Titan: dernière saison » et «Jujutsu Kaisen» a produit deux temps forts absolus de la saison d’hiver 2020/2021. le Réalisateur prend le relais LeSean Thomas (« The Boondocks »), qui accompagne également l’anime en tant que producteur. le Dessins de personnages viennent de la plume de Takeshi Koike (« Afro Samurai ») pendant Lotus volantqui a déjà travaillé avec Netflix sur « Carole et mardi », qui a composé la musique. Prête dans l’original en anglais Acteur LaKeith Stanfield (« Get Out », « Knives Out ») donnent au personnage principal sa voix.

Le visuel officiel de l’anime Netflix © LeSean Thomas / Netflix, MAPPA

« Yasuke » commence le 29 avril 2021 dans le monde entier exclusivement chez Netflix et donc aussi avec nous en Allemagne.