Yaphet Kotto meurt, Alien Star, Bond Villain et l’acteur mort de Freddy avait 81 ans

Yaphet Kotto, l’acteur vétéran dont les nombreux rôles incluent l’épopée de science-fiction Extraterrestre, le film de James Bond Vivre et laisser mourir, est malheureusement décédé. La nouvelle vient de l’épouse de Kotto, Tessie Sinahon, avec un message sur Facebook révélant que l’acteur est décédé lundi soir vers 22h30, bien qu’une cause de décès n’ait pas encore été révélée. Il avait 81 ans.

« Je suis attristé et toujours sous le choc du décès de mon mari Yaphet de 24 ans », lit-on sur Facebook. « C’est un moment très douloureux pour moi de vous informer tous les fans, amis et famille de mon mari. Nous avons encore beaucoup de projets chérie dont nous avons discuté vous avez beaucoup d’interviews en attente et vous avez des offres de films comme GI Joe et le film de Tom Cruise et d’autres. Vous avez toujours l’intention de publier votre livre et de créer une organisation religieuse basée sur les enseignements de Yogananda. Vous avez joué un méchant sur certains de vos films, mais pour moi, vous êtes un vrai héros et pour beaucoup de gens aussi. «

Sinahon ajoute: « Un homme bien, un bon père, un bon mari et un être humain décent, très rare à trouver. L’un des meilleurs acteurs d’Hollywood, une légende. Repose en paix Chérie, tu vas me manquer tous les jours, mon meilleur ami, mon rocher. Je t’aime et tu seras toujours dans mon cœur. Jusqu’à ce que nous nous revoyions! «

Yaphet est né Fredrick S. Kotto le 15 novembre 1939 à New York. Il a fait ses débuts d’acteur professionnel à l’adolescence avec une production théâtrale de Othello, passant à Broadway et apparaissant dans d’autres émissions comme Le grand espoir blanc. Passant à l’acteur, il avait fait ses débuts au cinéma à 23 ans avec un rôle dans 4 pour le Texas, lançant une carrière cinématographique qui durerait des décennies.

L’un des rôles les plus mémorables de Kotto était celui du méchant M. Big face à Roger Moore dans le classique James Bond film Vivre et laisser mourir. Il est également très aimé des fans d’horreur pour son rôle brillant dans l’original Extraterrestre, où il a joué Dennis Parker, ainsi que son rôle de Doc dans la suite du film d’horreur Freddy’s Dead: Le dernier cauchemar. Il est également apparu dans de nombreux autres films comme L’homme qui court, Course de minuit, et L’oeil du tigre, avec son dernier rôle au cinéma dans la comédie de 2008 Protection sans esprit.

Nous avons également failli voir Kotto dans le rôle du capitaine Jean-Luc Picard sur Star Trek: la nouvelle génération, un rôle qui est allé à Patrick Stewart. En 2015, Kotto a exprimé ses regrets d’avoir refusé le rôle, notant que «lorsque vous faites des films, vous avez tendance à dire non à la télévision». L’acteur s’est également vu offrir le rôle de Lando Calrissian dans Star Wars: L’Empire contre-attaque, mais de même passé le rôle comme il était déjà apparu dans Extraterrestre. Billy Dee Williams a ensuite reçu le rôle.

«Je voulais redescendre sur Terre», a déclaré Kotto dans une interview en 2003. «J’avais peur que si je faisais un autre film spatial après avoir fait Extraterrestre, alors je serais tapé. Une fois que vous obtenez l’un de ces grands succès à succès, vous feriez mieux d’avoir d’autres grands succès à succès pour l’accompagner aussi et être Harrison Ford, car si vous ne le faites pas … vous vous placez tout de suite hors de l’entreprise. «

Pendant ce temps, Kotto était également connu pour jouer le lieutenant Al Giardello dans la série dramatique policière. Homicide: la vie dans la rue, une performance qui lui a valu une nomination pour acteur exceptionnel dans un drame aux NAACP Image Awards. Ses autres crédits pour petits écrans comprennent L’équipe A, Le meurtre qu’elle a écrit, et Racines. La carrière de Kotto a culminé avec l’acteur reprenant le rôle de Parker pour le jeu vidéo à succès Alien: Isolation en 2014.

Kotto avait été marié deux fois avant son troisième et dernier mariage avec Sinahon, et il avait six enfants de ses deux premiers mariages. En ce moment, nos pensées vont à la famille de Sinahon et Kotto à la suite de cette terrible nouvelle. Puisse-t-il reposer en paix alors que son héritage se perpétue à jamais. Cette nouvelle nous vient de Tessie Sinahon sur Facebook.

Sujets: Avis de décès