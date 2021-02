Yalitza Aparicio accueillera l’avant-première des Golden Globes

Yalitza Aparicio écrivez un nouvel épisode de votre vie cinématographique. L’actrice mexicaine continue de transcender les frontières et continue de renforcer son image de l’une des femmes les plus influentes du 21e siècle.

Yalitza accueillera la cérémonie avant la cérémonie des Golden Globes 2021.

Après avoir reçu une nomination au Oscar de la meilleure actrice pour Rome en 2019, Yalitza Aparicio a énormément augmenté sa popularité ces dernières années. «Ma vie a donné un très grand changement, je sais que ma voix peut atteindre de nombreux points et de nombreux coins. Que je peux aider à partager des messages qui auparavant ne disaient pas avec des mots mais avec des actions et cette fois quoi de mieux que de le faire que de conduire , tel Parfois, nous sommes divers, mais cela ne signifie pas que vous avez différentes opportunités, opportunités et temps pour les saisir « , il a avoué dans une interview avec Publimetro.

L’actrice acclamée a été sélectionnée pour co-animer l’émission Punto De Encuentro, qui sera diffusée par TNT dans toute l’Amérique latine avant la cérémonie des Golden Globes. Yalitza, avec Leticia Sahagun, analysera tous les nominés pour le gala de remise des prix.

«Pour moi, c’est une excellente occasion de me présenter en tant que pilote. C’est quelque chose de très précieux pour nous Mexicains de voir une représentation sur les écrans, je pense qu’au-delà de dire d’où vous venez ou de quelles factions vous avez, c’est la série d’opportunités que TNT donne pour montrer la diversité qu’il y a, de notre capacités, plus au-delà des stéréotypes. Je suis heureux d’avoir cette opportunité « , a déclaré au sujet de sa citation pour l’émission de télévision.

Comment et quand voir Meeting Point, l’aperçu des Golden Globes 2021?

Le programme TNT sera diffusé dans toute l’Amérique latine à partir de 18h30 (MX) et 21h30 (ARG).

Plus tard, le gala des Golden Globes 2012 débutera, dirigé par le duo récurrent composé de Tina Fay et Amy Poehler.