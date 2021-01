Yakuza Like a Dragon sur PS5 pariera sur le 4k natif et une grande fluidité

En mars, nous mettrons à nouveau les chaussures d’Ichiban pour jouer à Yakuza Like a Dragon sur PS5. 4K, différents modes, plus de fps …

Yakuza: Like a Dragon est arrivé dans l’Ouest en novembre dernier avec une sortie simultanée pour PC et consoles de dernière génération. En plus d’une version nouvelle génération, exclusivement temporaire, pour Xbox Series X et S. Bien sûr, le jeu de Ryu Ga Gotoku Studio et Sega aura également une version pour la nouvelle console Sony. Oui, mes amis, nous nous préparons à recevoir Yakuza Like a Dragon sur PS5. Il sera disponible en tant que mise à niveau gratuite le 2 mars, et nous connaissons désormais sa résolution et ses performances.

Le mois prochain, les joueurs asiatiques recevront un «édition internationale»Du jeu avec tous les extras de la version occidentale pour les consoles PC et Xbox. Et, profitant de l’occasion, Sega a mis à jour le site officiel du jeu au Japon avec de nouvelles informations sur ces versions. Ceux-ci incluent des détails sur ses performances dans la nouvelle génération de Sony. De là, nous savons que Yakuza: Like a Dragon aura deux modes de performance sur PS5.

Le dernier opus de la saga Yakuza permettra aux joueurs PS5 de donner la priorité à la résolution ou à la fluidité des images. Dans son mode «qualité«, Le jeu donnera la priorité à la résolution graphique et au niveau de détail, pouvant jouer à une résolution 4K et 30 FPS. De son côté, le «performance»Réduira cette fidélité pour jouer à 1440p et 60 FPS, en accentuant la fréquence d’images. Deux options sur papier très similaires à celles déjà proposées par le jeu dans sa version Xbox Series X.

Nous vous rappelons que la version PS5 de Yakuza: Like a Dragon sera disponible le 2 mars, avec une option de mise à jour gratuite pour ceux qui possèdent le jeu sur PS4. Bien sûr, vous ne pourrez pas transférer les parties sauvegardées de la version PS4 vers la nouvelle version PS5, ce qui ne se produit pas dans les versions Microsoft. Si vous voulez savoir ce que nous avons pensé de cet épisode, qui modifie les combats de rue en temps réel pour un JRPG à tour de rôle, dans notre analyse de Yakuza: Comme un Dragon nous vous disons tout ce qu’il propose.