Yakuza : Like a Dragon Suite annoncée et en développement

L’autre jour, Yakuza et le développeur de Judgment RGG Studio ont confirmé le départ de Toshihiro Nagoshi et Daisuke Sato, deux vétérans de SEGA qui ont contribué à façonner la série Yakuza telle que nous la connaissons. La société a été restructurée en conséquence, et la nouvelle équipe a déjà révélé sur quoi elle travaille ensuite.

Nous savions tous que cela allait arriver, mais maintenant c’est officiellement reconnu : Yakuza : Like a Dragon obtient une suite, qui est actuellement en développement. Le directeur et producteur exécutif de RGG Studio, Masayoshi Yokohama, écrit : « Les prédécesseurs de Ryu Ga Gotoku ont transmis leurs croyances et leur savoir-faire à chaque membre du personnel. Yakuza : Like a Dragon qui continuera l’histoire d’Ichiban Kasuga. »

Il poursuit : « Ce jeu est actuellement développé par le producteur Sakamoto et les réalisateurs Horii, Ito et Mitake. Moi-même, avec Takeuchi et Furuta, je travaille sur l’histoire. »

Précédemment. RGG Studio a déclaré que Like a Dragon – avec son système de combat au tour par tour et ses éléments RPG étendus – représentait l’avenir de Yakuza. Et il est donc prudent de supposer que cette suite jouera de manière très similaire à la sortie initiale d’Ichiban. Honnêtement, nous avons hâte de voir ce que RGG Studio nous réserve.

Cela dit, nous pensons vraiment qu’il y a place à l’amélioration. Nous aimons Like a Dragon, mais le système de combat susmentionné bénéficierait d’une profondeur supplémentaire (il y aura des batailles sérieusement fastidieuses plus tard), et la narration pourrait être plus concise. Espérons que la suite livre sur les deux fronts.

Qu’aimeriez-vous voir dans le prochain jeu Yakuza ? Offrez-vous une permanente Ichiban dans la section commentaires ci-dessous.