Yahya Abdul-Mateen II dit que jouer dans des films comme « Aquaman » est un « travail de clown »

Yahya Abdul Mateen II a affirmé que jouer dans des films tels que Aquaman est un « travail de clown » et il est important pour lui d’équilibrer son travail avec des projets plus sérieux.

L’acteur, qui interprète Black Manta dans Aquaman, a eu Gagnant d’un Emmy rôles dans des émissions telles que Veilleurs et plusieurs nominations pour son rôle de Bobby Seal dans Le procès du Chicago 7.

Cependant, le 36-Age a équilibré ces productions plus sérieuses avec des rôles dans des films tels que Morpheus dans Les résurrections matricielles et ce qui précède Aquaman.

Mante noire. Aquaman (2018) / Warner Bros Pictures

L’acteur a admis que parfois l’ego doit prendre du recul lorsqu’il travaille sur de tels films.

Il a dit à Vulture: « Tout devrait être pour arriver à la vérité. Mais parfois, vous devez savoir dans quel film ou genre vous êtes.

« Quelque chose comme Aquamanc’est du travail de clown. Aquaman n’est pas Le procès du Chicago 7. Tu dois te dépasser. »

Abdul Mateen joué co-fondateur du Black Panther Party, Bobby Seale dans le film de 2020, dans un rôle qui lui a valu un Screen Actors Guild Award dans le cadre du casting du film.

Cependant, ces postes d’acteur plus complexes ne sont pas tout à Hollywood, avec Abdul Mateen en admettant qu’un acteur à succès doit être capable de traverser plusieurs genres.

Il a ajouté : « Pour survivre [as an actor] et pour bien le faire, vous devez jouer à ce jeu et ensuite être astucieux quand vous voulez surprendre le public, le réalisateur ou vous-même avec un peu de ‘Wow, je ne m’attendais pas à voir un truc tchekhovien ou August Wilson et Aquamanmais je l’ai fait.' »

Abdul Mateen reprendra son rôle de Black Manta dans le prochain Aquaman et le royaume perdu, à nouveau en face de Jason Momoa dans le film DC.

Le procès du Chicago 7 (2020) / Netflix

La première Aquaman a été un énorme succès pour DC, gagnant plus de 1,6 milliard de dollars (1,1 milliard de dollars) et devenant Warner Bros. deuxième plus rentable film derrière Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2.

Les films de super-héros ont certainement un rôle important à Hollywood, et bien que l’acteur de Black Manta ait qualifié le fait d’agir dans de tels films de « travail de clown », d’autres se sont retrouvés dans des situations plus stressantes.

Jacques Gyllenhallqui a joué Mystério dans Homme araignée: Loin de la maison, a dit à Howard Stern qu’il avait eu des crises de panique sur le plateau parce que le genre du film s’était avéré plus difficile que prévu.

Il a dit : « C’est dur, mec. Ce jeu d’acteur est difficile. Tout. Ce monde est énorme. Et j’ai rejoint ce monde dans cette course; un train qui roulait déjà.