Y: La bande-annonce de la série Last Man donne vie à la bande dessinée post-apocalyptique

Le monde devient unique dans la première bande-annonce de la prochaine adaptation de bande dessinée de FX, Y : Le dernier homme. Le conte post-apocalyptique propulse la race humaine dans des circonstances très difficiles, anéantissant soudainement les hommes partout, dans cette série basée sur la série de bandes dessinées de science-fiction post-apocalyptique de Vertigo du même nom par Brian K. Vaughan et Pia Guerra.

Le monde sera unique en son genre. #YTheLastMan premières le 13 septembre. Streaming exclusif #FXonHulu. pic.twitter.com/QdASbqDPh0 – Y : Le dernier homme (@Y_FXonHulu) 5 août 2021

Ce n’est plus un monde d’hommes dans Y : Le dernier homme, qui se concentre sur Yorick Brown et son animal de compagnie, le singe capucin Esperluette, les seuls mâles encore en vie après qu’un événement mystérieux ait anéanti tous les mammifères vivants avec un chromosome Y. La série suit les aventures de Yorick alors qu’il navigue dans le nouveau monde, s’alignant avec d’autres survivants, notamment l’agent 355, le garde du corps acharné de Yorick, dans une lutte pour garder Yorick en sécurité et restaurer ce qui a été perdu.

La bande-annonce met en place l’événement cataclysmique de la même manière que le matériel source, avec tous les hommes du monde succombant soudainement à une mort brutale et sanglante. Alors que la bande-annonce garde beaucoup de choses près de la poitrine, l’adaptation semble avoir maintenu la portée et le drame de l’histoire, le monde étant dévasté et se demandant quoi faire ensuite.

Les personnages semblent également avoir été adaptés avec suffisamment de précision, en particulier dans le cas de l’énigmatique Agent 355, joué par Ashley Romans, dont l’approche pragmatique de l’apocalypse et l’ensemble de compétences spécifiques la poussent souvent à se frayer un chemin à travers la situation.

La lutte pour apporter une bande dessinée célèbre Y : Le dernier homme aux écrans a été aussi dramatique que tout ce qui est présenté dans le conte post-apocalyptique séminal de Brian K. Vaughan, et cette nouvelle bande-annonce aura sûrement des fans ravis de voir le conte épique passer à l’action réelle. Le développement de la série a commencé en 2015, avec l’adaptation perdant les showrunners, les stars Imogen Poots et Lashana Lynch entre autres, ainsi que son acteur principal dans Éternels star Barry Keoghan, qui a été rapidement remplacé par Warcraft l’acteur Ben Schnetzer.

Le reste de la distribution, dont beaucoup sont aperçus dans les images, comprend Diane Lane en tant que mère de Yorick, la membre du Congrès Jennifer Brown, Olivia Thirlby en tant que Hero Brown, la sœur de Yorick, Diana Bang en tant que Dr Allison Mann, Juliana Canfield en tant que Beth DeVille, Marin Ireland comme Nora Brady, Amber Tamblyn comme Kimberly Cunningham, Paul Gross comme président des États-Unis et Elliot Fletcher comme Sam Jordan.

Rubicon écrivain et Règne animal La productrice Eliza Clark fera désormais office de showrunner, ainsi que d’écrire les deux premiers épisodes, sous la direction de Louise Friedberg. FX a depuis annoncé que toute la première saison sera réalisée par des femmes, la production comptant également un nombre important de femmes chefs de département. Le projet FX Productions est produit par Clark, Nina Jacobson et Brad Simpson de Color Force, avec Nellie Reed. Mari Jo Winkler-Ioffreda, Vaughan et Melina Matsoukas sont producteurs exécutifs.

Les fans de la bande dessinée attendent patiemment l’arrivée de la version de FX sur Y: The Last Man depuis un certain temps, alors j’espère que cela en valait la peine. D’après la bande-annonce, il semble que cela pourrait être le cas. Y : Le dernier homme devrait faire ses débuts sur FX sur Hulu le mois prochain le 13 septembre.