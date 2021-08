Y aura-t-il une pénurie de dinde ce Thanksgiving ?

La dinde est la vedette de chaque repas traditionnel de Thanksgiving, mais trouver l’oiseau parfait pourrait être un peu plus difficile que d’habitude cette année.

Les fournisseurs et distributeurs de viande préviennent qu’il pourrait y avoir une pénurie de petites dindes dans les supermarchés en raison des problèmes de main-d’œuvre et de production causés par la pandémie.

« Les dindes congelées représentent la majeure partie de ce qui est vendu à Thanksgiving et sont produites toute l’année. Des défis tels que la main-d’œuvre et le transport qui ont persisté tout au long de la pandémie ont rendu difficile le maintien d’un flux de production normal. Le résultat ? Des dindes congelées plus petites pourraient être plus difficiles à trouver dans les magasins en novembre », a déclaré la porte-parole de Butterball, Christa Leupen, à 45secondes.fr Food dans un e-mail.

En rapport

Les plus petites dindes fraîches pesant moins de 16 livres seront également plus difficiles à trouver en cette période des fêtes, selon un rapport du New York Post.

Un courtier de Shady Brook Farms, l’un des plus grands fournisseurs de dindes du pays, a averti les détaillants et les distributeurs dans une lettre le mois dernier que « le statut des dindes fraîches et entières pour Thanksgiving et Noël » n’est pas prometteur cette année, a rapporté le New York Post. .

« L’industrie continue de se débattre avec des problèmes de production », a déclaré le courtier dans la lettre, selon le rapport.

Les dindes fraîches représentent 20% des ventes de Thanksgiving, selon Butterball. Les oiseaux sont éclos, élevés et abattus dans une fenêtre étroite menant à Thanksgiving.

Leupen a déclaré que Butterball travaillait avec des détaillants locaux à travers les États-Unis pour « s’assurer qu’il existe une gamme de tailles de dinde entière pour Thanksgiving ». Elle a averti que « des facteurs tels que la main-d’œuvre et le transport peuvent avoir un impact sur la production de dinde fraîche, mais Butterball travaillera dur pour obtenir plus de dindes fraîches que jamais dans les épiceries à travers le pays ».

L’année dernière a vu une tendance vers des dindes plus petites sur la table de Thanksgiving alors que les familles organisaient des célébrations plus intimes en raison de la pandémie. La chaîne de supermarchés du nord-est Stew Leonard’s a déclaré à 45secondes.fr Food en octobre 2020 qu’elle prévoyait de réduire ses commandes de dindes de plus de 16 livres et d’augmenter son offre de dindes sous ce poids – en partie en réponse aux résultats d’un sondage auprès des clients.

En rapport

Leupen recommande aux personnes qui souhaitent cuisiner des oiseaux congelés plus petits pour Thanksgiving cette année de magasiner tôt pour s’assurer d’obtenir l’oiseau qu’ils souhaitent.

Sinon, ceux qui préparent le dîner de Thanksgiving pour une petite liste d’invités pourraient être obligés de décongeler un gros oiseau et de faire de la place dans le réfrigérateur pour toute cette dinde supplémentaire, mais ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose.

« La bonne nouvelle, c’est qu’il est tout aussi facile de faire cuire une dinde plus grosse qu’une dinde plus petite », a déclaré Leupen. « Et une dinde plus grosse signifie plus de restes qui, pour beaucoup de gens, sont l’une des meilleures parties du repas de Thanksgiving. »