Y aura-t-il une deuxième saison de WandaVision sur Disney +?

WandaVision a créé un nouvel épisode sur Disney + ce vendredi et bien qu’il ait encore de nombreux mystères non résolus, il ne reste que trois chapitres jusqu’à la fin de la série. La progression lente et intrigante de l’intrigue rend penser à une deuxième saison, ce qui n’est pas encore confirmé. Le showrunner Jac Schaeffer Il s’est exprimé à ce sujet et était clair sur la poursuite du programme. Qu’a t’il dit?

Le spectacle avec Elizabeth Olsen Oui Paul Bettany a commencé le 15 janvier et aura sa dernière diffusion le 5 mars. Pour le moment, ses six sorties ont laissé plus de questions que de réponses et il y a beaucoup à découvrir dans la première saison. Lorsque Marvel a annoncé la série, il n’a pas confirmé le nombre d’années de diffusion, mais il a également signalé que certaines des 10 nouvelles séries n’auraient qu’un seul épisode.







Quand la deuxième saison de WandaVision est-elle diffusée sur Disney +?

Schaeffer a fourni des déclarations à Le Hollywood Reporter et a expliqué que la poursuite ou non de WandaVision dépendra exclusivement du MCU. « Je ne peux pas parler de la saison 2. Cela correspond vraiment à la philosophie de Marvel. Kevin Feige est si doué pour se présenter et dire: » voici ce qui va se passer « ou » c’est là que tout se passe. « Une deuxième saison est ‘t. quelque chose dont on peut encore parler « , a-t-il synthétisé.

WandaVision est sorti en novembre 2019 (Getty)



Dans le même esprit, le créateur n’a pas voulu donner trop d’indices sur la descente, mais a assuré que dans le neuvième épisode il y aura une histoire complète. « La conception de ces séries a toujours été qu’elles se sentent comme une série de bandes dessinées. En ce sens, cela semble très complet. C’est un aboutissement émotionnel que je maintiens et avec lequel je me sens très bien et qui a toujours été très présent », m’a dit.

Olsen et Bettany ont également eu leur mot à dire à ce sujet ces dernières semaines. L’actrice a dit à Collider que « pourrait » avoir une deuxième partie, alors que son partenaire était plus prudent: « Épisode après épisode, semaine après semaine, Vision commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas« .