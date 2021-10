Y aura-t-il plus de Spider-Man dans Et si… ? Saison 2?

Avec Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? se terminant mercredi, mais ayant également la promesse d’une deuxième saison « déjà principalement écrite », il y a évidemment de nombreuses questions sur ce que nous verrons dans la saison 2 de la série animée MCU. Bien qu’il y ait eu de nombreux points à retenir de la série dans son ensemble, y compris certains des personnages tels que Captain Carter obtenant même leurs propres figurines Hot Toys, le seul personnage que beaucoup de gens veulent connaître est la probabilité de Spider-Man revenir à la série.

Bien sûr, comme nous le savons tous, Tom Holland est sur le point de reprendre le rôle une fois de plus dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison en décembre, mais c’est l’une des dernières fois où il s’est engagé actuellement à apparaître dans le MCU dans l’accord conclu entre Sony et Disney. Il doit apparaître dans un autre film, mais pour l’instant, il n’y a pas eu de mot sur ce que cela va se passer car, après cela, qui sait, en particulier avec Sony se dirigeant apparemment vers un crossover Spider-Man / Venom quelque part dans le futur.

Spider-Man est apparu dans le Et qu’est-ce qui se passerait si…? épisode de « Zombies », qui pour beaucoup était l’un des meilleurs épisodes de la série. Alors qu’il a été exprimé par Pays de Malibu et Des hommes fous star Hudson Thames plutôt que Tom Holland, les fans ont adoré la variante de la merveille palmée et veulent en voir plus à l’avenir. Et qu’est-ce qui se passerait si…? réalisateur Bryan Andrews a suggéré que l’avenir Homme araignée des histoires pourraient être une possibilité, mais il n’est pas libre de dire si celles-ci viendront dans la saison 2.

« Eh bien, nous ne pouvons pas trop parler de ce qui peut ou non se passer dans la saison 2 », a expliqué Andrews dans une interview avec Comicbook.com. « Mais nous aimons Homme araignée, alors qui sait ce qui peut arriver à l’avenir. Mais oui, nous creusons tout ça, donc c’est juste une question de savoir si nous sommes capables de faire assez de spectacles ou assez de saisons, qui sait ce que nous aurons. Nous pourrons certainement – espérons-le, à ce stade – soit revisiter les personnages, soit revisiter les personnages d’une manière que nous connaissons bien, puis les faire tourner différemment. Tu sais ce que je veux dire? Mais en ce qui concerne la saison 2, nous ne pouvons rien dire à ce sujet. »

Homme araignée est évidemment l’un des nombreux héros les plus rentables et les plus populaires de Marvel, représentant une grande partie de leur merchandising et faisant partie intégrante de la culture pop. L’idée que Marvel Studios ne fera pas le nécessaire pour l’impliquer dans l’avenir du MCU est une pensée ridicule, et comme Et qu’est-ce qui se passerait si…? Le rédacteur en chef AC Bradley a déclaré en août qu’il y avait toujours un moyen de contourner ces points de friction.

« Je pense que j’ai posé cette question dès le début. Je me suis dit: » Pouvons-nous simplement toucher Spider-Man? « », a déclaré Bradley. « Et ils ont dit: » Ne vous inquiétez pas. Nous allons le découvrir. Racontez simplement la meilleure histoire possible, et nous traverserons ce pont. » C’était un peu le mandat général de Marvel : tant que vous ne faites pas quelque chose que nous faisons dans les films, allez vous amuser et nous trouverons une solution. »

Toute la première saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? est maintenant disponible pour regarder sur Disney +, et si l’on en croit les rumeurs, nous pourrions voir la prochaine saison arriver dès l’année prochaine. En attendant, Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive exclusivement dans les salles le 17 décembre, gracieuseté de Marvel. Cela nous vient de Comicbook.com.

