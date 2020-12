Xiaomi vend un million de Redmi Note 9 en moins de 2 semaines

Xiaomi triomphe en Chine: peu importe quand vous lisez ceci. Sa nouvelle série atteint un million de ventes en seulement 13 jours.

Quand il s’agit de battre des records, Xiaomi a expérience à revendre. À ce jour, la firme chinoise détient 7 records Guinness officiels, cependant, à ces chiffres, nous pouvons ajouter des dizaines de petites grandes réalisations réalisées ces dernières années.

En ce sens, tout ce qui les ventes de smartphones sont concernées: Xiaomi est une vraie machine et chaque fois qu’elle a une opportunité, elle la montre. Et il en a été ainsi avec « Nouveau » Xiaomi Redmi Note 9, une série lancée fin novembre qui vient de franchir une étape majeure dans l’histoire de l’entreprise, atteignant un million d’appareils vendus en seulement 13 jours.

La nouvelle série Redmi Note 9 se vend comme des petits pains

Grâce à Gizchina, nous savons que, depuis leur mise en vente le 26 novembre, Xiaomi a vendu un million d’appareils en Chine, un chiffre que Xiaomi atteint généralement sans être ébouriffé. Ainsi, le Mi 9 a atteint un million de réservations (yeux, pas de ventes) en une journée tandis que le Redmi Note 7 a réussi à vendre jusqu’à 4 millions d’unités en seulement 3 mois.

Concernant ces Xiaomi Redmi Note 9, il faut noter qu’il ne s’agit ni du Xiaomi Redmi Note 9 présenté en Europe en septembre ni du Redmi Note 9 Pro présenté en mars, mais plutôt une sorte de « remasterisation » La série Note 9 a été lancée, actuellement uniquement en Chine, à la fin du mois dernier.

Comme nous en avons discuté à l’époque, ces nouveaux Redmi Note 9 et Note 9 Pro, apportent 5G et incorporer des caractéristiques similaires à celles du Xiaomi Mi 10T Lite, en se plongeant également dans la section batterie.

Tenant compte du fait qu’il s’agit d’une série limitée à la Chine et qu’elle améliore quelque peu contenue les spécifications de ses cousins ​​germains, Le succès de ces trois terminaux est toujours surprenant, certifiant plus si possible la permanence de la marque dans un marché aussi compétitif et bondé que les chinois.

