Xiaomi travaille sur la prochaine révolution de la batterie

Oneal Gants cross Oneal Revolution jaune fluo 8 (S)

Gants de motocross Oneal Revolution jaune fluo Les gants ONEAL sont conçus pour s'adapter à tout style de sports d'extérieur. Que vous soyez en BMX, motocross, enduro ou vtt, porter les gants Oneal vous apportera confort et mobilité. Le modèle Revolution est très léger et aéré pour un maximum de confort et de sensations. -Poignets désormais plus larges -Fermeture Velcro® pour un meilleur maintien -Les plus légers et les plus confortables -Nombreux panneaux en maille pour une ventilation optimale -La paume Nanofront® ventilée à couche unique offre une sensation et un contrôle illimités tout en conservant une grande durabilité -Façonnage pré-incurvé pour la meilleure adaptation possible= -Cette conception simple et rapide à enfiler est légère et ne restreint pas les mouvements ASSISTANT TAILLES GANTS ONEAL REVOLUTIONTailleSMLXL2XL Correspondance Oneal88.591011 Largeur de la main en cm8.99.39.710.110.5