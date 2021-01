Xiaomi Redmi Note 9T: être milieu de gamme et avoir un prix contenu ne signifie pas renoncer à la 5G

Comment pourrait-il en être autrement, Xiaomi n’a pas laissé passer dix jours de 2021 pour présenter son premier mobile. La firme chinoise vient d’annoncer son nouveau grand engagement envers le milieu de gamme 5G dont le nom et le prénom sont Xiaomi Redmi Note 9T. C’est un terminal qui s’engage à apporter la nouvelle technologie 5G aux gammes de prix les plus basses, ce que Xiaomi a réussi à faire avec MediaTek.

Nous allons connaître plus en détail ce nouveau Redmi Note 9T, non sans d’abord faire un bref examen de ses principales spécifications. Le terminal monte un Écran IPS de 6,53 pouces avec résolution FullHD +, 4 Go de RAM et deux options de stockage différentes, non seulement en quantité mais aussi en vitesse, et une triple caméra arrière avec un capteur principal de 48 mégapixels. Le prix de l’appareil commence à 249,90 euros.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 9T

XIAOMI REDMI NOTE 9T DIMENSIONS ET POIDS 161,96 x 77,25 x 9,05 mm

199 grammes ÉCRAN Résolution IPS / LCD FullHD + de 6,53 pouces

Format 19,5: 9

TÜV Rheinland PROCESSEUR MediaTek Dimensity 800U

GPU Mali-G57 MÉMOIRE RAM 4 Go LPDDR4x STOCKAGE INTERNE 64 Go UFS 2.1

128 Go UFS 2.2 CAMÉRA ARRIÈRE 48 MP f / 1,79

Capteur de profondeur 2 MP f / 2.4

Macro 2 MP F / 2,25 CAMÉRA FRONTALE 13 MP f / 2,25 TAMBOURS 5 000 mAh

Charge rapide 18W SYSTÈME OPÉRATIF Android avec MIUI CONNECTIVITÉ 5G NSA et SA

Wifi

Dual SIM

NFC

USB type C AUTRES Capteur infrarouge

Prise casque

Lecteur d'empreintes digitales latéral PRIX À partir de 249,90 euros

Un énorme écran qui fuit

Nous commençons par revoir l’extérieur, une section dans laquelle nous ne trouvons pas de grandes surprises. L’appareil a un dos simple fini en couleur violette et noire et avec un revêtement anti-empreintes digitales. Nous n’avons pas de lecteur d’empreintes digitales, car il a été placé sur le côté droit, s’intégrant ainsi au bouton de démarrage. Ce qui frappe, c’est le module photographique, désormais circulaire et plus proche du POCO X3 NFC et du Mi 10i 5G que du Redmi Note 9.

Avant de parler de l’écran, il convient de jeter un coup d’œil à certains des ajouts que nous avons le long des bords latéraux, à savoir que le Xiaomi Redmi Note 9T dispose d’un port USB de type C, prise casque (quelque chose de rare de nos jours) et Capteur infrarouge pour contrôler, entre autres, la télévision (quelque chose d’encore moins fréquent).

Quant au panneau, nous avons un Écran IPS / LCD de 6,53 pouces avec résolution FullHD + Trous dans le coin supérieur gauche pour cacher la caméra. Son format est 19,5: 9 et sa luminosité s’élève à 450 nits. Il est protégé par Gorilla Glass 5 et est certifié TÜV Rheinland. Il n’est pas mentionné que le terminal résiste à l’eau, mais aux éclaboussures.

MediaTek sous le capot

Et qu’en est-il du moteur? Eh bien, Xiaomi a opté pour MediaTek pour donner vie à son nouveau smartphone. Cette fois, nous avons le MediaTek Dimensity 800U, qui est un processeur fabriqué en sept nanomètres avec huit cœurs à 2,4 GHz de vitesse maximale et le GPU Mali-G57. Cependant, son plus gros ajout est la compatibilité avec les réseaux 5G NSA et SA (ceux d’aujourd’hui et ceux à venir). En termes simples, il semble que La 5G commence à faire son chemin dans les smartphones les plus abordables.

Ce processeur est complété par 4 Go de RAM LPDDR4x et deux options de stockage interne qui devraient faire une pause pendant un moment. Le modèle 4/64 Go dispose d’un stockage UFS 2.1, tandis que Le modèle 4/128 Go dispose d’un stockage UFS 2.2. En d’autres termes, il a non seulement plus de capacité, mais c’est aussi une mémoire avec une vitesse d’écriture plus rapide grâce à la fonction WriteBooster.

D’autre part, l’appareil a un Batterie de 5000 mAh (d’où, en partie, ses 199 grammes de poids) avec une charge rapide de 18W. En ce sens, il convient de noter que Xiaomi ajouter un chargeur dans la boîte de 22,5W qui nous permettra de profiter de ce système de charge. Le système d’exploitation, bien sûr, est Android composé de la couche MIUI bien connue.

Caméra arrière triple 48 mégapixels

Nous continuons donc à parler de la section photographique. Malgré le fait que Xiaomi dispose déjà d’appareils de 64 et 108 mégapixels sur le marché, pour le Redmi Note 9T, la firme a décidé de parier sur un Capteur de 48 mégapixels. Ceci, rappelez-vous, prend automatiquement des photos de 12 mégapixels grâce à la technologie de binning de pixels, qui combine quatre pixels en un.

À côté de ce capteur, nous trouvons un capteur de profondeur deux mégapixels avec ouverture f / 2,4 conçue pour faciliter la prise de portraits, et un capteur macro deux mégapixels avec ouverture f / 2.4. C’est une configuration de capteur relativement basique, mais compréhensible dans les fourchettes de prix dans lesquelles nous nous trouvons. Les selfies sont gérés par un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture de f / 2,25.

Versions et prix du Xiaomi Redmi Note 9T

Le Xiaomi Redmi Note 9T peut être acheté fin janvier en violet et noir en deux versions: 4/64 Go et 4/128 Go. Le prix du Redmi Note 9T 4/64 Go sera 249,90 euros et celui du Redmi Note 9T avec 4/128 Go sera 269,90 euros.