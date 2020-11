Xiaomi Redmi 9, Note 8 Pro et Mi Note 10: des succès en termes de rapport qualité-prix

Les smartphones Xiaomi Redmi 9, Redmi Note 8 Pro et Mi Note 10 affichent un excellent rapport qualité-prix. Les téléphones d’entrée de gamme à milieu de gamme n’économisent pas avec des fonctionnalités modernes: le Redmi Note 8 Pro, par exemple, attire avec une caméra quad 64-mégapixels, le Mi Note 10 impressionne par son grand écran AMOLED incurvé en 3D.

Xiaomi Redmi 9: grand écran, batterie puissante

Beaucoup de smartphone pour peu d’argent: l’écran du Xiaomi Redmi 9 mesure comme des modèles phares 6.53 dans et se dissout avec Full HD. Dans l’air du temps, il y a un cadre fin autour de l’écran et la caméra selfie de 8 mégapixels est dans une encoche. Merci énormément Batterie de 5020 mAh la batterie du smartphone dure deux bons jours, avec navigation permanente ou lecture vidéo, elle est de 19 heures chacune. Merci Charge rapide de 18 watts la batterie se remplit rapidement.

Le Xiaomi Redmi 9 dispose de quatre caméras installées à l’arrière.

Le processeur Mediatek Helio G80 serait 107% plus puissant que la génération précédente de puces et est pris en charge par 4 Go de RAM. Un autre point fort est celui soutenu par l’intelligence artificielle Caméra Quad.

La caméra quad du Xiaomi Redmi 9 Objectif ultra grand angle de 8 mégapixels

Objectif grand angle avec 13 mégapixels

Capteur de profondeur 2 mégapixels

Objectif macro 5 mégapixels

Avec l’objectif macro, vous pouvez découvrir le monde des petites choses, par exemple, vous pouvez prendre des photos de fleurs et d’insectes. Le capteur de profondeur aide à prendre des portraits avec un effet bokeh, où un sujet est mis au point et l’arrière-plan est flou. Et l’objectif ultra grand angle est particulièrement adapté à la capture de paysages larges.

Redmi Note 8 Pro: avec une caméra quad 64 mégapixels

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro a un dos arrondi sur tout le pourtour.

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro va encore plus loin par rapport au Redmi 9: le smartphone se démarque avec un Appareil photo principal de 64 mégapixels se démarquer de la foule – c’est presque deux fois plus de pixels que la résolution 8K. Les photos ne sont pas seulement nettes, mais grâce au capteur d’image 1 / 1,7 pouce, l’appareil photo capte beaucoup de lumière. Cela facilite les prises de vue de nuit et améliore le contraste. La caméra enregistre également des vidéos au ralenti à 960 images par seconde.

Il y a également trois autres caméras à l’arrière de l’appareil, ce qui ouvre de nombreuses possibilités créatives.

La caméra Quad du Redmi Note 8 Pro Objectif grand angle avec 64 mégapixels

Objectif ultra grand angle de 8 mégapixels

Capteur de profondeur 2 mégapixels

Objectif macro avec 2 mégapixels

Le capteur de profondeur convient aux portraits, l’objectif ultra grand-angle est idéal pour les photos de paysage et l’objectif macro fait ressortir des détails tels que des pétales de fleurs.

Au-delà de l’excellent équipement photo, le Redmi Note 8 Pro impressionne avec un 6.53 dans grand écran avec une résolution Full HD, qui peut même afficher du contenu HDR à contraste particulièrement élevé. Le rapport affichage / boîtier est de 91,4%, les bords sont donc très étroits. Gorilla Glass 5 protège l’avant et l’arrière du smartphone.

Un autre point fort est le pour Processeur optimisé pour le jeu Mediatek Helio G90T, qui est flanqué de 6 Go de RAM. La technologie dite de refroidissement liquide garantit des performances constamment élevées, la batterie de 4500 mAh peut être complètement chargée en seulement deux heures avec une alimentation de 18 watts.

Mi Note 10: écran AMOLED et appareil photo 108 mégapixels

Le Xiaomi Mi Note 10 convainc par une technologie puissante et un design chic.

Un écran incurvé de 6,47 pouces avec un contraste élevé AMOLED-Technologie qui reproduit également le contenu HDR: le Xiaomi Mi Note 10 possède des fonctionnalités haut de gamme. Il a le tout sur le dos cinq caméras, la caméra principale libère également 108 mégapixels et fournit des images nettes record. Il y en a aussi un moderne Capteur d’empreintes digitales à l’écran, et l’énorme Batterie de 5260 mAh peut être complètement chargée en 65 minutes environ avec un adaptateur secteur de 30 watts. Le processeur Snapdragon 730G, associé à 6 Go de RAM, garantit des performances élevées.

L’appareil photo penta du Xiaomi Mi Note 10 Objectif grand angle de 108 mégapixels, stabilisé optiquement

Objectif ultra grand angle avec 20 mégapixels

Téléobjectif avec 12 mégapixels

Téléobjectif de 5 mégapixels, stabilisé optiquement

Objectif macro 2 mégapixels

La télécaméra 12 mégapixels permet un zoom optique 2x. Le téléobjectif de 5 mégapixels à stabilisation optique crée un zoom hybride 10 fois et un zoom numérique 50 fois. L’appareil photo de 108 mégapixels combine une résolution énorme avec un capteur de 1,33 pouce pour un bon rendement lumineux. Et l’objectif ultra grand angle est conçu pour les photos de paysage et d’architecture, tandis que l’appareil photo macro vous permet de photographier de très petits objets tels que des pétales de fleurs et des insectes. Il existe également un appareil photo de 32 mégapixels pour des selfies ultra-nets.

Conclusion: un trio solide pour un petit prix

Le fabricant Xiaomi n’a pas économisé sur les Xiaomi Redmi 9, Redmi Note 8 Pro et Mi Note 10 et a équipé les smartphones de fonctionnalités avancées. Un avantage pour vous: grâce à l’excellent rapport qualité-prix, vous économisez beaucoup d’argent par rapport aux téléphones portables comparables d’autres fabricants.