Xiaomi n’inclura pas de chargeur dans la box Mi 11: la protection de l’environnement est son principal argument

Lei Jun, PDG de Xiaomi, a confirmé via Weibo que le Xiaomi Mi 11 n’aura pas de chargeur dans la boîte. La justification de ce mouvement a été, selon Jun, la protection de l’environnement.

L’entreprise chinoise devient ainsi la première entreprise sur Android ce qui confirme le retrait du chargeur de la box, un mouvement controversé initié par Apple avec son iPhone 12 qui devait impacter le reste des fabricants d’Android.

C’est officiel, Lei Jun a confirmé que le Xiaomi Mi 11 n’aura pas de chargeur dans la boîte. Cela a été confirmé par le PDG de l’entreprise via Weibo. La principale raison de cette décision, selon Jun, est de protéger l’environnement, même raison qu’Apple a brandie dans la présentation de son iPhone 12 et combien de controverses cela a déclenché.

Avec la publication est jointe la boîte du Xiaomi Mi 11, qui devrait arriver avec des mesures réduites par rapport au Xiaomi Mi 10. Comme cela s’est produit avec Apple, faites une boîte avec moins de volume vous permet de stocker plus de boîtes sur plus de palettes, ce qui facilite l’expédition, car plus de mobiles peuvent s’adapter par voyage.

Lei Jun se demande s’il « existe une meilleure solution entre les pratiques de l’industrie et la protection de l’environnement », pour justifier l’élimination du chargeur.

De même, Apple a signalé qu ‘ »il y avait trop de chargeurs dans le monde », donc en laisser un hors de la boîte aiderait à ne pas générer autant de déchets technologiques. Dans le cas de Xiaomi, Lei Jun a généralisé la question de la protection de l’environnement mais, avec une forte probabilité, ces raisons sont développées davantage lors de la présentation du Xiaomi Mi 11.

Déjà à l’été de cette année, des informations sont venues de Corée selon lesquelles Samsung va également arrêter d’inclure le chargeur dans la boîte, donc 2021 peut être le début de la fin pour les chargeurs inclus. Pour le moment, Xiaomi a seulement confirmé que le Mi 11 était sans cet accessoire, mais il n’y a aucune nouvelle que le reste des modèles et des familles Xiaomi s’en passeraient.

De 45secondes.fr, nous avons contacté Xiaomi pour développer ces informations et nous mettrons à jour avec votre réponse.

Via | Weibo