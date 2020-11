Xiaomi Mijia 1t: Nouvel Aspirateur Robot Annoncé

Bienvenue dans la famille: Xiaomi a présenté un nouveau robot aspirateur. Le Mijia 1T n’est pas capable de navigation laser, mais reconnaît son environnement grâce à de nombreux autres capteurs.

Le Xiaomi Mijia 1T navigue à l’aide de capteurs infrarouges, gyroscopiques et optiques. L’intégration d’une caméra ToF (Time of Flight) vise à améliorer la détection de la profondeur et des obstacles et le calcul de la distance.

Le robot aspirateur reconnaît les pièces individuelles

Grâce à cette technologie et à un algorithme, le Mijia 1T crée et enregistre des cartes de l’appartement ou de la maison. Le robot aspirateur peut différencier les pièces individuelles, et le nettoyage des pièces individuelles peut également être lancé via l’application. Lors du nettoyage, le Mijia 1T se met au travail avec une force d’aspiration de 3000 Pascal, une charge de batterie doit permettre à l’aspirateur de fonctionner pendant trois heures maximum. L’appareil est également un robot laveur et dispose d’un réservoir d’eau d’un volume de 250 millilitres, le bac à poussière contient 550 millilitres.

La marque Mi pour le marché international?

Jusqu’à présent, le Mijia 1T n’est apparu qu’en Chine, mais le robot aspirateur devrait également arriver sur le marché dans ce pays – mais sous un nom différent. Les produits de la marque Xiaomi Mijia sont généralement publiés à l’international sous la marque Mi. On ne sait toujours pas si cela s’applique également au 1T et quand une sortie internationale peut être attendue. Le Mijia 1T coûte l’équivalent d’un peu moins de 300 euros en Chine.