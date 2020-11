Xiaomi Mi 11: sortie probable début 2021

Le début du Xiaomi Mi 11 se rapproche: apparemment, vous n’avez pas besoin de beaucoup de patience avant que la société chinoise présente officiellement son prochain smartphone haut de gamme. Il devrait être prêt début 2021.

Le Xiaomi Mi 11 peut donc être attendu pour le mois de janvier, rapporte le compte Weibo « Digital Chat Station », qui est connu pour les fuites de Xiaomi, selon l’Autorité Android. Si cette rumeur est vraie, Xiaomi lancera son nouveau produit phare environ un mois plus tôt que son prédécesseur. A titre de comparaison: le Xiaomi Mi 10 est officiellement sur le marché depuis février 2020. Reste à savoir si Xiaomi présentera le Mi 11 en décembre ou si la présentation aura également lieu en janvier.

Xiaomi Mi 11 en bonne compagnie

Xiaomi suivrait alors l’exemple de Samsung: on dit depuis longtemps que l’on peut s’attendre au Galaxy S21 plus tôt que d’habitude. Ici aussi, le mois de janvier flotte dans le moulin à rumeurs comme une période de sortie. Pour assurer la compétitivité, Xiaomi aurait également pu avancer le moment de la sortie du Xiaomi Mi 11.

Mais d’autres événements auront également lieu plus tôt que d’habitude en 2021. Selon l’Autorité Android, cela inclut le CES. Le grand « Consumer Electronics Show » aura lieu du 11 au 14 janvier – principalement en ligne en raison de la pandémie corona en cours. On peut s’attendre à la même chose pour les versions de Xiaomi Mi 11 et Galaxy S21. Le OnePlus 9 devrait également apparaître plus tôt, mais probablement pas avant mars.

Focus sur la caméra

Si les prédictions de Digital Chat Station pour le Xiaomi Mi 11 sont correctes, nous pouvons nous attendre à un excellent appareil photo. Les fonctionnalités spéciales de l’appareil photo ont toujours été la marque de fabrique des produits phares Mi. Dans ce cas, l’objectif ultra grand angle devrait permettre une résolution d’un fier 48 MP. À titre de comparaison: cet objectif du Mi 10 Ultra a une résolution de 20 MP. On peut également s’attendre à une autonomie décente et à un très bon chipset.

Des photos ont également déjà fait le tour du Xiaomi Mi 11. En conséquence, un écran plat nous attend dans la version standard. Le modèle Pro, en revanche, devrait apporter un écran légèrement incurvé d’un côté. Nous n’aurons probablement pas à attendre longtemps avant de pouvoir être certains de la conception et de l’équipement.