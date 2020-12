Xiaomi Mi 11 n’a pas de chargeur dans la boîte, confirme le PDG de la société Lei Jun

Tendance FP28 déc.2020 17:14:29 IST

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé que le Mi 11 ne serait pas livré avec un chargeur dans l’emballage de vente au détail. Le modèle devrait sortir le lundi 28 décembre. Cela vient des mois après Apple iPhone 12 a été emballé sans le chargeur dans la boîte et des écouteurs. La société basée à Cupertino avait cité les déchets électroniques comme la raison du déménagement. La même cause a été citée par Lei Jun dans un récent article de Weibo.

S’adressant à la plate-forme Web chinoise, l’exécutif annoncé que le «tout nouvel emballage» du Mi 11 sera fin et léger, sans chargeur. «Aujourd’hui, tout le monde a beaucoup de chargeurs inactifs, ce qui est à la fois votre problème et le fardeau de l’environnement. Nous sommes bien conscients que cette décision peut ne pas être comprise ou même faire l’objet de plaintes », lit-on dans la version traduite automatiquement de l’article de Lei Jun.

Cela a été suivi d’un vidéo qui présente la boîte d’emballage finale de Mi 11. Ici, nous pouvons voir les mots: « Pack léger en 2021 » écrit sur la boîte en chinois. Cela signifie très probablement que les futurs smartphones Xiaomi viendront également sans chargeur dans la boîte. Comme on peut le voir dans les récentes recherches et tendances, la plupart des entreprises vont en faire la norme dans les années à venir. Par conséquent, les utilisateurs devront acheter des chargeurs séparément si leurs chargeurs existants ne fonctionnent plus ou ne sont pas compatibles avec le nouvel appareil.

Ce mouvement est complètement opposé à la position de Xiaomi après le lancement par Apple de l’iPhone 12 sans les chargeurs. Un jour après le lancement de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro, Xiaomi avait mis en ligne un clip du Mi 10T Pro sur les réseaux sociaux. La vidéo présentait le déballage d’un chargeur à côté du commentaire « Ne vous inquiétez pas, nous n’avons rien laissé de côté » a été écrit.

Ne vous inquiétez pas, nous n’avons rien laissé de côté avec le # Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX – Xiaomi (@Xiaomi) 14 octobre 2020

Cela vient après un Samsung a également révélé son intention de ne pas inclure de chargeurs dans ses produits phares 2021.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂