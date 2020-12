Xiaomi Mi 11: le prix est-il plus élevé que celui de son prédécesseur?

La sortie du Xiaomi Mi 11 approche à grands pas: peu de temps après Noël, la société souhaite présenter son nouveau smartphone haut de gamme. Même si l’événement est initialement destiné au marché chinois, il devrait y avoir des informations solides sur les prix. Le moulin à rumeurs donne déjà des perspectives.

En conséquence, le Xiaomi Mi 11 devrait être disponible en trois versions de mémoire, rapporte GizmoChina: chacune avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne et avec 12 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. Le prix du modèle de base serait de 4500 yuans, ce qui équivaut à un peu moins de 565 euros. La version avec 8/256 Go, en revanche, coûtera 4800 yuans – l’équivalent d’environ 600 euros. Il n’y a pas encore d’informations sur le prix du produit phare.

Augmentation de prix juteuse – également en Europe?

A titre de comparaison: la version de base du Xiaomi Mi 10 coûtait 4000 yuans (environ 500 euros) lors de son lancement en Chine, contre 799 euros en Europe. Le Mi 10 Pro était disponible dans ce pays pour 899 euros. Si Xiaomi augmentait réellement le prix de 12,5%, le prix de départ en Europe serait de 900 euros. Pour le modèle avec 8/256 Go, il faudrait calculer un peu moins de 1010 euros dans ce pays.

Les prix ci-dessus se réfèrent à la pré-commande en Chine. Il est donc possible que les prix du Xiaomi Mi 11 changent à nouveau pour la sortie – et soient un peu plus bas. De plus, l’augmentation des prix peut ne pas être la même dans toutes les régions. En fin de compte, nous devrons être patients jusqu’à ce que Xiaomi lui-même annonce les prix officiels de son prochain smartphone haut de gamme.

Top puce et sortie en 2020

La question est maintenant la suivante: le Xiaomi Mi 11 vaut-il également son prix (élevé)? Entre autres, le smartphone aurait un appareil photo inhabituel à bord. Ce sera également le premier smartphone du marché à intégrer le nouveau chipset haut de gamme Snapdragon 888. Vous pouvez retrouver toutes les rumeurs sur l’équipement du nouveau téléphone mobile Xiaomi dans notre aperçu sur le sujet.

Xiaomi vient d’annoncer qu’il dévoilera le Mi 11 pour la première fois le 28 décembre 2020. Avec le teaser de l’événement, la société permet également de jeter un œil au design du Xiaomi Mi 11. Selon cela, par exemple, un écran incurvé sur les côtés et proposant une caméra perforée nous attend.