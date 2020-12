Xiaomi Mi 11 avec un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz sera lancé en Chine le 28 décembre

Tendance FP22 déc.2020 18:20:12 IST

Xiaomi a annoncé qu’il lancerait le Mi 11 le 28 décembre. Selon un rapport dans GSMArena, le smartphone sera d’abord dévoilé en Chine et arborera un certain nombre de « percées incroyables » selon son communiqué sur Weibo. Selon le rapport, le Xiaomi Mi 11 devrait être disponible en deux variantes, une option vanille et une version Pro avec toutes les dernières technologies. Le smartphone aura un écran QHD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un appareil photo principal de 50 MP et un module téléobjectif de 12 MP dans le pro.

Selon un rapport dans Développeurs XDA, Mi 11 sera l’un des premiers appareils à fonctionner sur la plate-forme mobile Snapdragon 888. Le co-fondateur de Xiaomi, Kei Jun, a confirmé que l’appareil sortira à 19h30 le 28 décembre.

Des fuites antérieures suggéraient que le Mi 11 Pro aurait une batterie de 2485 mAh, tandis que le Mi 11 aurait une batterie de 2390 mAh. Les deux hones devraient pouvoir charger de 0 à 100% en 35 minutes. Le Mi11 aura une configuration à trois caméras avec une bosse carrée, tandis que la version Pro aura un îlot de caméras de forme rectangulaire abritant quatre caméras. L’appareil aura 6 Go de RAM, ce qui est inférieur au Mi 10 qui avait 8 Go de RAM.

