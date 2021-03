Xiaomi Mi 10s: un mobile haut de gamme à un prix ajusté sans renoncer aux derniers processeurs

Xiaomi pousse la chose « pas deux sans trois » à un extrême particulier avec certaines de ses séries. Chaque fois que le moment où le Mi était un et surtout depuis le Mi 8, chaque série a été assez nombreuse, et maintenant la nouvelle Xiaomi Mi 10s Il s’ajoute à ses prédécesseurs, les Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite 5G et les Mi 10T et Mi 10T Pro.

En fait, ce nouveau Mi 10 vient même après le Xiaomi Mi 11, présenté globalement en début d’année (et même plus tôt en Chine). Mais d’une certaine manière, il conserve la récente entreprise phare de la marque car dans ce cas aussi c’est un mobile haut de gamme, mais avec le Snapdragon 870 de Qualcomm.

Fiche technique du Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10s Dimensions et poids 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

208 grammes Écran 6,67 « AMOLED 90 Hz

2 340 x 1 080 px

Verre Corning Gorilla 5 Processeur Qualcomm Snapdragon 870 RAM 8/12 Go LPDDR5 Espace de rangement 128/256 Go UFS 3.0 Caméras arrière 100 MP f / 1.60 7P OIS

UGA 13 MP 123 ° f / 2,4

Profondeur f / 2,4

Macro f / 2.4 Caméra frontale 20 MP Tambours 4780 mAh + charge rapide 33 W + inverse 10 W Système opératif Android + MIUI 12 Connectivité 5G SA / NSA

WiFi 6

Bluetooth 5.1

NFC

GNSS, Beidu, Glonass, Galileo, GPS Autres Haut-parleurs stéréo Harman Kardon

Compatible avec AAC, LDAC, LHDC, aptX, aptX HD Prix À partir de 426 euros pour changer

Plus d’ADN du Mi 11 que du Mi 10 dans sa conception

Le design du module de caméra arrière est un peu plus exagéré dans ce mobile, étant beaucoup plus allongé que dans le Mi 11 et héritant de l’esthétique que nous avons vue dans le Mi 10T et dans le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. L’arrière semble similaire à cela du Mi 11 en termes de couleurs, de finition et de courbure, voir des modèles en blanc, noir et bleu clair.

Et pour la courbure celle de l’écran, qui présente une cascade vers le bord (bien que sans ces bords particuliers que nous avons vus dans le Mi 11) cachant à la vue le cadre latéral déjà mince. C’est un affichage de 6,67 pouces AMOLED avec résolution FullHD +, se distinguant ainsi du QHD du Mi 11 mais sans négliger le taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La caméra apparaît à travers ce panneau avec un trou et on voit que le lecteur d’empreintes digitales est également intégré dans ledit écran. Il n’a pas de mini-prise de 3,5 mm, mais il en a haut-parleurs stéréo sur chacun des bords supérieur et inférieur qui proviennent de la main de Harman Kardon.

Connectivité de pointe et mise sur une bonne dose de RAM

Comme nous l’avons dit dans l’introduction, le nouveau Xiaomi Mi 10s est livré avec le Muflier 870 de Qualcomm, l’un des derniers processeurs de ce constructeur qui s’oriente vers un haut de gamme dont le prix peut être un peu plus ajusté (un cran en dessous de ceux qui accompagnent le Snapdragon 888, le produit phare). Selon les mémoires, il existe deux versions: 8 Go de RAM + 128 Go et 12 Go de RAM + 256 Go, dans les deux cas LPDDR5 et UFS 3.0 (sans plateau microSD).

C’est un mobile avec 5G et NFC, prenant également en charge le WiFi 6. La version Android n’est pas indiquée, mais il s’agit probablement d’Android 11 et, bien sûr, ce qu’il incorpore sûrement est la couche de personnalisation MIUI, qui devrait être une version inférieure à 12.5.

La batterie est 4 780 mAh, prenant en charge une charge rapide de 33 watts et une charge inversée de 10 watts. Au moins dans cette version (pour la Chine), le chargeur n’est pas inclus dans le pack, mais il se peut que s’il est vendu dans le monde entier, il sera inclus sur certains marchés (comme cela a été fait avec le Mi 11).

En termes de caméras, Xiaomi ne sort pas de la 100 mégapixels et maintient cette résolution pour le capteur principal. Bien entendu, les quatre caméras ne sont pas en reste, laissant au total comme suit:

Appareil photo principal: capteur 100 mégapixels (1 / 1,33 pouces) avec objectif 7P avec ouverture f / 1,69 et stabilisation optique.

Ultra grand angle avec capteur 13 mégapixels avec champ de vision de 123 et ouverture f / 2,4.

Capteur de profondeur avec objectif à ouverture f / 2,4.

Appareil photo macro avec objectif à ouverture f / 2,4.

Versions et prix du Xiaomi Mi 10s

Le Xiaomi Mi 10s a été présenté en Chine pour le moment. C’est un candidat pour sortir sur le marché international, mais pour le moment, nous avons confirmé les prix pour la Chine dans les versions dont nous avons discuté.