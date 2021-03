Xiaomi, le grand gagnant de la baisse européenne des ventes mobiles de 2020

Xiaomi a enregistré une croissance annuelle de 90% des ventes de terminaux en 2020, dépassant Samsung et Apple.

Alors que Huawei prévoit de vendre la moitié de ses smartphones en 2021, le géant chinois Xiaomi est déjà vendre presque deux fois plus de mobiles en Europe qu’il y a un an, même si le marché des smartphones a chuté de 14% en 2020.

Xiaomi se négocie plus haut en Europe et Huawei en baisse

Comme on peut le lire dans Gizmochina, un rapport publié dans Counterpoint révèle que Xiaomi et Realme sont les fabricants qui ont le plus grandi dans un contexte de baisse générale des ventes de terminaux mobiles en Europe.

Chiffres de ventes de smartphones en Europe tout au long de l’année ont révélé que, parmi les trois principaux fabricants mondiaux de téléphones mobiles, Samsung, Apple et Xiaomi, ce dernier a été le grand gagnant, réussissant à vendre plus que ses concurrents.

Malgré le fait que le fabricant coréen était le principal fournisseur en Europe au troisième trimestre de l’année dernière, Xiaomi l’a surpassé avec croissance annuelle mondiale de 90%. Les terminaux les plus vendus par ces fabricants étaient leurs appareils de milieu de gamme, le Galaxy A51 et le Galaxy A71 dans le cas de Samsung et Série Redmi Note 9 dans le cas de Xiaomi.

En revanche, l’arrivée de l’iPhone 12 sur le marché au troisième semestre a été un grand coup de pouce pour Apple, puisqu’ils ont aidé le géant américain obtenir une participation de 30% au dernier trimestre de l’année.

Realme, qui est la marque à la croissance la plus rapide de toute l’histoire des téléphones mobiles, est le deuxième fabricant à la croissance la plus rapide l’année dernière, avec une croissance interannuelle de 420% au dernier trimestre 2020.

De l’autre côté de la médaille, nous trouvons le fabricant chinois Huawei, dont la part est passée de 15% en début d’année à un inquiétant 5% en décembre 2020 et les perspectives pour 2021 ne sont pas très prometteuses, principalement parce que les blocus par les États-Unis restent en vigueur malgré le changement de président.

Rubriques connexes: Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi

