Xiaomi lance une nouvelle batterie externe ultra-compacte : elle pèse 127 grammes et coûte moins de 20 euros

Le Xiaomi Civi 2 arrive accompagné d’accessoires intéressants, dont cette batterie externe saisissante.

Xiaomi a présenté le Civi 2, son nouveau smartphone destiné au jeune public, en début de semaine. Et avec lui, la société a décidé de lancer une nouvelle série de accessoires visant à compléter cet appareil, avec des designs saisissants et des prix ajustés.

Il y en a un qui a retenu notre attention. C’est un nouvelle batterie externedont la principale vertu est le fait d’avoir un format ultra-compacten plus d’un aspect physique très intéressant, et de certaines caractéristiques parmi lesquelles vous pouvez trouver un support pour charge rapide jusqu’à 20W de puissance. Et tout cela, à un prix qui ça n’atteint même pas les 20 euros.

5000 mAh et 20 W de charge rapide en moins de 10 centimètres

La nouvelle batterie externe de Xiaomi attire l’attention pour son format compact. Contrairement à d’autres modèles, celui-ci opte pour un corps cylindrique 3 centimètres d’épaisseur et environ 9,5 centimètres de haut. Il est fait de plastique et possède un finition dégradé bleu à rose le plus frappant.

A l’intérieur se cache une Batterie d’une capacité de 5000 mAhun chiffre plus que raisonnable, qui permettra essentiellement n’importe quel smartphone disponible sur le marché, au moins une fois. De plus, il prend en charge Charge rapide 20W et dispose d’un seul port d’entrée et de sortie USB Type-C. Tout cela, dans un corps de seulement 127 grammes de poids.

Bien que le meilleur, comme d’habitude, soit le prix. Cette nouvelle batterie lancée avec le Xiaomi Civi 2 a un prix de 129 yuansquelques 18 euros pour changer. Pour le moment, il ne peut être acheté qu’en Chine, et il n’est pas clair s’il atteindra d’autres régions plus tard. Cependant, il est fort probable que, tôt ou tard, il sera possible de le trouver dans les principaux magasins d’importation.

