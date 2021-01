Xiaomi fait tourner le Mi MIX Alpha, et ce qui est sorti est impressionnant

Malgré un Mi MIX Alpha qui est passé sans douleur ni gloire, Xiaomi continue d’explorer des designs flexibles et pliables avec ce nouveau concept qui, attention … Cela semble tout à fait réalisable!

Bien que personne ne semble être amusé par le Mi MIX Alpha, l’innovation ne s’arrête pas à la maison d’un Xiaomi qui continue de faire des tests et plus de tests avec différents designs, chacun plus fou et intéressant, en partant ces derniers temps d’un concept roll-up, une caméra apparaitre avec des miroirs qui peuvent être utilisés à l’avant et à l’arrière et même un clone d’un Galaxy Fold avec un paravent.

Beaucoup de preuves mais rien de nouveau et palpable que nous avons vu dans le dernier vaisseau amiral du géant chinois, le Xiaomi Mi 11, bien qu’anticipant un avenir plein de choses cool comme ce nouveau concept qui utilise des panneaux flexibles, et cela donne une touche à la conception du Mi MIX Alpha vilipendé à nous enseigner quelque chose qui semble réalisable et que nous trouvons également utile et de nombreuses possibilités d’utilisation au quotidien … Voulez-vous l’examiner avec nous?

Pour commencer, confirmez que nous parlons de un brevet déposé par Xiaomi et récemment accordé par l’USPTO aux États-Unis, magistralement recréé comme toujours, à la suite de croquis et de détails publiés, par le créateur de concept de Let’sGoDigital qui nous permettent une fois de plus voir un rendre plus réaliste que ne le serait cet héritier du Mi MIX Alpha, avec un mécanisme coulissant et un panneau flexible qui se prolonge à travers le cadre inférieur.

C’est à quel point le Xiaomi Mi Alpha R serait incroyable, le premier mobile extensible de Xiaomi

C’est un design intéressant, suggestif à bien des égards, qui mélanger un peu au Mi MIX 3 et au Mi MIX Alpha héritant du écran flexible qui se prolonge vers l’arrière, bien que dans ce cas pas latéralement, et aussi le montage d’un mécanisme qui glisse de bas en haut et cache les caméras avant, on comprend cela grâce à un mécanisme automatique avec un petit servomoteur.

Cela semble réalisable, bien que d’une certaine manière J’ai le sentiment que c’est plus efficace qu’efficace, puisqu’il me semble un peu dupliquer les fonctions … Et si non quelle est l’utilité de l’écran à l’arrière Si ce n’est pas avant tout pour nous servir obtenir le meilleur de nous selfies?

Croquis de Xiaomi, publiés par l’Office des brevets et des marques des États-Unis

Il a l’air aussi bien qu’être un appareil très cher s’il était construit, car la mise en œuvre simultanée de l’écran flexible et du mécanisme coulissant automatique ne peut pas être bon marché, systèmes photographiques avancés à l’avant et à l’arrière, qui seraient évidemment les protagonistes du terminal.

C’est intéressant, assez impressionnant aussi, et Je vois certainement de l’utilité à la fois pour le panneau à l’arrière, pour auto-photos, comme le fragment qui se plie dans le cadre inférieur, qui pourrait abriter un rideau de notification et une horloge, par exemple, en mode toujours à l’écran dans le plus pur style du Galaxy Note Edge.

Des recréations hyper réalistes, comme toujours avec l’expertise de Let’sGoDigital

Cela semble réaliste, crédible et réalisable, même avec une certaine utilité, mais à ce stade, mélanger les mécanismes coulissants avec les écrans flexibles semble étrange… Une présentation du Mi Alpha R avec un écran roll-up n’est-elle pas plus à prévoir?

Il y aurait des choses à résoudre, comme la situation du connecteur USB-C s’il en avait, et c’est l’avenir vise à perdre tous les connecteurs et claviers physiquesCe sont des appareils comme ceux-là qui pourraient anticiper cet avenir dans une industrie avide de nouveautés.

Dans tous les cas, à ce stade, le Xiaomi Mi Alpha R me semble plus proche avec un panneau enroulable qui on dirait que ce sera la prochaine grande évolution du marché, car la critique les accompagne et leurs créations semblent également plus confortables et intégrables.

Un terminal avec mécanisme coulissant, à ce stade et après les avoir vus arriver et repartir avec la même vitesse, cela semble très loin en effet … Ne penses tu pas?

