Xiaomi en cours d’enregistrement: chargez la batterie en moins de 10 minutes – 45secondes.fr.de

Xiaomi est déjà à la pointe de la course à la batterie chargée la plus rapide grâce à sa technologie 120 watts. Aujourd’hui, la société chinoise présente sa technologie encore plus rapide, avec laquelle le téléphone est revenu à 100% en seulement 8 minutes.

Depuis un certain temps, les fabricants chinois en particulier se surpassent avec des technologies de charge plus rapides. Oppo et Xiaomi, par exemple, utilisent déjà des capacités de charge de plus de 100 watts et pompent ainsi pleinement leurs produits phares en quelques minutes. Xiaomi se réveille maintenant et craque une charge de 200 watts sur le câble et 120 watts sans fil.

100% en huit minutes

La société présente cette technologie dans une courte vidéo YouTube utilisant un Xiaomi Mi 11 Pro modifié. Une batterie de 4000 mAh est installée ici, qui est remplie de 200 watts. La première charge de dix pour cent ne prend que 44 secondes et après trois minutes et 23 secondes, la moitié est terminée. La charge complète prend presque exactement huit minutes. Ce smartphone n’aurait plus besoin d’être chargé pendant la nuit, il vous suffirait de trouver brièvement une prise de courant de temps en temps.

Incidemment, cela fonctionne presque aussi rapidement sans câbles. Avec 120 watts sans fil, il faut 1:14 minutes pour 10, 6:58 minutes pour 50 et 15 minutes pour une batterie à 100%. Le fabricant établit également un nouveau record avec ces valeurs. Jusqu’à présent, Xiaomi n’a pas nommé d’appareil qui utilisera cette technologie «Hypercharge».

Watt est censé se tromper?

La vidéo a l’air chic et impressionnante, mais elle laisse encore quelques questions sans réponse. Le plus important est celui de la température. Parce que si la batterie devient trop chaude, cela a un effet négatif sur la durée de vie. Personne ne voudrait tenir son téléphone portable dans sa main lorsqu’il atteint des températures extrêmement élevées pendant le chargement.

Même si le développement de chaleur dans le test de laboratoire montré reste dans une plage de sécurité, il ne peut pas être transféré un à un à un usage domestique. Par exemple, si vous placez votre téléphone portable sur un oreiller ou utilisez une housse de protection pendant le chargement, la chaleur est moins bien dissipée et la température augmente à des niveaux potentiellement dangereux. Xiaomi doit utiliser des méthodes de sécurité robustes pour éviter un désastre de batterie de la taille de la bombe Samsung Galaxy Note 7.









