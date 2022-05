Xiaomi dépasse les 500 millions d’utilisateurs dans le monde : seules 3 marques ont franchi ce cap

Partager

Au premier trimestre de l’année, Xiaomi a atteint 508,9 millions d’utilisateurs mondiaux, un chiffre qui n’est comparable qu’à deux autres fabricants : Samsung et Apple.

Malgré la croissance de marques comme OPPO ou Honor qui sont profitant du vide laissé par Huaweile géant chinois Xiaomi est toujours l’un des fabricants de smartphones les plus populaires au monde.

Une bonne preuve en est qu’un récent rapport de Counterpoint Research révèle que Xiaomi a dépassé les 500 millions d’utilisateurs au premier trimestre 2022un jalon que seules deux autres marques dans le monde ont atteint : Samsung et Apple.

Xiaomi continue de rivaliser avec Samsung et Apple

Selon le rapport publié par la société d’études de marché bien connue, Xiaomi a atteint le chiffre de 508,9 millions d’utilisateurs actifs dans le monde au premier trimestre 2022des chiffres qui ne sont disponibles que pour les deux autres grands fabricants mondiaux de smartphones : Samsung et Apple.

L’une des clés de cette croissance de Xiaomi dans le monde est son expansion en dehors de la Chine, étant L’Europe et l’Inde sont les deux régions où il a le plus progressé au premier trimestre de l’année. Ainsi, en Europe, c’était la troisième marque qui vendait le plus d’appareils avec une croissance de 12,6% et en Inde, il occupait la première place du classement avec une augmentation de 23,2% par rapport à la même période de l’année précédente.

Mais l’expansion de la firme chinoise à l’étranger a aussi causé le revenu moyen par utilisateur (ARPU) pour les services dérivés de l’utilisation des smartphones décline alors que le géant chinois accroît sa présence hors de ses frontières. Cela signifie que l’augmentation des ventes de ses terminaux mobiles à l’étranger n’a pas entraîné d’augmentation de ses revenus de « services Internet »qui en 2021 a atteint 28,2 milliards de yuans, soit environ 4 milliards d’euros.

Dans ce sens, 80% des revenus de Xiaomi provenant de ces services proviennent de Chineétant la publicité sa principale source de revenus, puisque dans le reste du monde Google n’a pas de concurrence sur ce segment.

Ce rapport révèle également que, bien qu’il soit le fabricant qui a vendu le plus d’appareils en Inde au premier trimestre de l’année avec une part de marché de 24,1 %, Xiaomi n’a pas réussi à se classer même pas dans le top 5 du classement des ventes de montres connectées et d’écouteurs True Wireless. En se concentrant sur le marché des montres intelligentes en Inde, jusqu’à l’année dernière, le catalogue de Xiaomi ne contenait que des appareils avec un prix élevé, entre 117 et 130 dollarsmais le lancement de la Redmi Watch 2 Lite a permis au géant chinois d’atteindre croissance de ce segment de 238% au premier trimestre de l’année.

