Xiaomi 12 Lite : le moins cher de la famille lance un design et un processeur pour conquérir le milieu de gamme

Xiaomi a présenté son nouveau Xiaomi 12 Lite plus tôt que prévu : il s’agit du nouveau smartphone milieu de gamme de la marque.

Après les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, c’est au tour des nouveaux Xiaomi 12Lite. La version réduite de la famille des fleurons le plus récent présenté par l’entreprise à l’avance, révélant tous les détails avec lesquels ce modèle entend conquérir le segment de milieu de gamme

Comme le précédent Xiaomi Mi 11 Lite, ce nouvel opus est livré avec un focus clair sur la section design. Son apparence, en fait, comprend différences importantes par rapport aux Xiaomi 12 et 12 Pro. Ses caractéristiques ont également changé par rapport à l’édition précédente.

Xiaomi 12 Lite, toutes les infos

Xiaomi 12Lite spécifications Dimensions et poids 7,29 mm d’épaisseur

173 grammes Filtrer AMOLED 6,55 pouces, taux d’échantillonnage tactile 120 Hz, 240 Hz, Gorilla Glass 5, HDR10+ Résolution 2400 x 1080 (FullHD+) Processeur Qualcomm Snapdragon 778G RAM 8 Go Système opératif Android 12 avec MIUI 13 Stockage 128 Go extensible via des cartes micro-SD appareils photo Arrière : 64 MP f/1.79 + 8 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4 (macro)

Avant : 32MP Tambours 4300 mAh avec une charge rapide de 67 W Les autres 4G, Wifi 5 bi-bande, Bluetooth 5.1, connectivité 5G, NFC, USB-C, Double SIM, double haut-parleurs stéréo Dolby Atmos

L’entreprise elle-même a été chargée de révéler les caractéristiques du Xiaomi 12 Lite, à travers un publication avec différentes images sur le profil Instagram de Xiaomi Azerbaïdjan. Des images qui, au moment de la publication de cet article, ont déjà été supprimées, probablement parce que la marque n’avait pas prévu d’annoncer si tôt son nouvel appareil.

Quoi qu’il en soit, il est confirmé que le Xiaomi 12 Lite Il a un design légèrement différent de celui des 12 et 12 Pro, avoir un dos complètement plat, et certains côtés qui émergent des courbes pour opter pour un format plus droit. Votre écran, 6,55 pouces de diagonale et technologie OLEDil est également recouvert d’un panneau entièrement plat.

L’écran en question a une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. De plus, il prend en charge les contenus compatibles avec la norme HDR10+.

Ce qui rend vraiment ce modèle spécial en termes de design, ce sont ses les mesures. Il ne pèse « que » 173 grammes. Par conséquent, il pèse encore moins que le Xiaomi 12 malgré un écran plus grand. Son épaisseur a également été réduite, atteignant 7,29 millimètres. Bien que les chiffres attirent l’attention, ils sont loin d’atteindre les chiffres du Xiaomi 11 Lite NE et ses 6,8 millimètres d’épaisseur avec 157 grammes de poids.

UN Moteur Qualcomm Snapdragon 778G est en charge de donner vie au Xiaomi 12 Lite. C’est le même qui était déjà présent dans le Xiaomi 11 Lite NE 5G, et qui offrait d’aussi bons résultats. Il est associé à 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne.

Tout cela est soutenu par Android 12 accompagné de MIUI 13.5, une batterie d’une capacité de 4300 mAh et une charge rapide de 67 W. De plus, on peut trouver quelques deux haut-parleurs réglés par Dolby Atmos.

Le système de caméra de l’appareil est composé d’un Appareil photo principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique de l’image, un appareil photo secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et un appareil photo macro. Le capteur selfie a Résolution de 32 mégapixels.

Prix ​​​​du Xiaomi 12 Lite et quand peut-il être acheté

Pour l’instant, l’appareil a été présenté en Azerbaïdjan, où il peut être réservé entre le 30 juin et le 4 juillet. Une fois en vente, il peut être acheté à un prix d’environ 565 euros à changer.

La marque n’a pas révélé son prix ou d’autres données concernant la disponibilité dans d’autres pays. Cependant, sa présentation mondiale devrait avoir lieu le 4 juillet, en même temps que le Xiaomi 12S et le Xiaomi Smart Band 7 Pro.

