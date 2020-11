Xbox Series X: les jeux fonctionnent mieux sur PS5 – Microsoft demande du temps

La Xbox Series X est la console la plus puissante du marché, c’est incontestable. Microsoft annonce que les joueurs peuvent profiter de jeux multiplateformes sur la console de nouvelle génération dans la meilleure qualité possible. Cependant, cela ne semble pas être le cas avec certains titres – la PS5 joue mieux à ces jeux. Microsoft a maintenant accepté cela et promet une amélioration.

Certains jeux fonctionnent plus stables sur la PS5 que sur la Xbox Series X. Et cela, bien que le matériel de la console Microsoft crée des performances plus élevées – du moins sur le papier. Le célèbre magazine Digital Foundry avait remarqué des différences de performances dans les jeux « Devil May Cry 5 édition spéciale », « Dirt 5 » et « Assassin’s Creed Valhalla ». Microsoft a maintenant répondu à l’analyse de The Verge.

Microsoft: les développeurs tiers ont besoin d’encore plus de temps pour optimiser

«Nous comprenons qu’une poignée de titres Xbox Series X / S optimisés présentent des problèmes de performances. Nous travaillons avec nos partenaires pour résoudre ces problèmes et garantir la meilleure expérience de jeu possible.

Au début d’une nouvelle génération de consoles, nos partenaires ne font qu’effleurer la surface de ce que le nouveau matériel peut faire. Nous attendons des corrections de bugs mineurs pendant que nos partenaires apprennent à tirer pleinement parti de la nouvelle plate-forme. «

Le nouveau matériel Xbox est arrivé plus tard que la PS5

Selon The Verge, la raison de cette mauvaise optimisation est que Microsoft a mis son nouveau matériel à la disposition des développeurs de jeux beaucoup plus tard que Sony. Les ajustements au matériel individuel ne pouvaient donc être démarrés qu’avec un délai.

Le mode de performance de « Devil May Cry 5 » avec jusqu’à 120 images par seconde devrait fonctionner beaucoup plus stable sur la console Sony que sur la Xbox Series X. La qualité d’image et la résolution de « Dirt 5″ sont meilleures, et la fréquence d’images en » Assassin’s Creed Valhalla « est beaucoup plus cohérent sur PS5 en ce moment.