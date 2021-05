Xbox ravit les fans avec sa célébration du 20e anniversaire

hasbro Jeu de société Monopoly Mario Celebration - Multicouleur

L'édition Super Mario Celebration du jeu Monopoly offre une action passionnante avec un soupçon de nostalgie. Choisissez parmi 6 cônes conçus pour les fans de Super Mario et achetez, vendez ou échangez des emplacements parmi les jeux emblématiques de Super Mario. Le jeu apporte des personnages et un thème bien-aimés de 1985 à nos jours, et du tout premier jeu vidéo Super Mario Bros. Le jeu Monopoly a un bloc de questions avec des effets sonores qui peuvent changer le cours du jeu pour les joueurs. Les maisons et les hôtels ont été remplacés par des maisons de crapauds et des châteaux de Peach. Le jeu de société est un excellent cadeau d'anniversaire ou de vacances pour les joueurs et les fans de Super Mario âgés de 8 ans et plus. Marque déposée et Copyright 2020 Nintendo. Les noms et le logo de Hasbro, Hasbro Gaming, Parker Brothers et Monopoly, la conception de signature du plateau de jeu, les quatre carrés d'angle, le nom M. Monopoly et la figurine, ainsi que chacun des