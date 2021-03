Xbox Live devient le réseau Xbox: pourquoi Microsoft a-t-il changé son nom?

Comme Microsoft est maintenant officiellement confirmé Xbox Live à l’avenir dans Réseau Xbox être renommé. Certains bêta-testeurs ont déjà vu les changements sur leurs consoles Xbox. Dans un communiqué, la société a maintenant commenté la façon dont le changement de nom s’est produit et ce que cela signifie pour les joueurs.

Qu’est-ce que Xbox Live? Le service en ligne, qui est essentiellement gratuit, a été lancé pour la première fois sur la Xbox en 2002 et a connu de nouvelles améliorations au fil des générations de consoles. Seul l’abonnement payant Xbox Gold permettait d’accéder à toutes les fonctions, telles que la place de marché, les fonctions communautaires, mais surtout l’accès au multijoueur en ligne des jeux individuels.

Réseau Xbox au lieu de Xbox Live – Quelle est la différence?

Depuis quelques jours, de plus en plus d’utilisateurs ont remarqué que Xbox utilise le terme «Xbox Live» dans le Tableau de bord qui avait remplacé les consoles par « Xbox Network ».

Entre autres choses, Microsoft a maintenant confirmé le changement de nom en Eurogamer et déclaré:

«Xbox Live ne disparaîtra pas. Nous effectuons des ajustements continus pour créer un système de messagerie plus simple et plus significatif pour Xbox dans un large éventail de domaines. Aucune de ces expériences ou fonctions ne changera dans le cadre de ces mises à jour. «

Que signifie le changement de nom? Apparemment, le nouveau nom signifie que Microsoft combinera à l’avenir tous les services en ligne sous le terme Xbox Network pour le rien payé Abonnement Xbox Live Gold est requis. Ça devrait être le cas réseau utilisable gratuit Différenciez-les plus clairement du service Gold et représentez une plus grande indépendance de la plateforme.

Le changement vise également à préparer le terrain pour les futurs modes en ligne gratuits tels que dans Halo: infini ou des jeux gratuits comme Fortnite ou Apex: Légendes Xbox Live Gold ne sera plus nécessaire pour utiliser les composants multijoueurs en ligne. Cependant, on ne sait pas encore exactement quand ce sera le cas.