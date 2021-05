"Xbox Game Pass" surprendre les fans avec de nouveaux jeux

WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox One WDBA5G0050BBK - disque dur - 5 To - USB 3.2 Gen 1

Jusqu'à 5 To pouvant contenir jusqu'à 125 jeux afin de pouvoir conserver les anciens favoris tout en laissant de la place pour les nouveaux titres.Un mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate inclus avec l'achat.Format portable qui permet un accès rapide à votre bibliothèque de jeux, où que vous alliez.Disque dur haute performance pouvant atteindre une vitesse de 130 Mo/s pour optimiser votre expérience de jeu sur console ou PC.Conçu spécialement pour les joueurs et basé sur la qualité et la fiabilité de WD_Black . WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox One WDBA5G0050BBK - Disque dur - 5 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - Noir avec des finitions blanches - Offre exclusivement réservée aux professionnels