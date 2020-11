Xbox Game Pass perd 8 jeux en décembre 2020

le Xbox Game Pass reçoit en permanence de nouveaux jeux, de sorte que les abonnés fidèles reçoivent toujours du nouveau contenu. Cependant, les jeux ne restent pas en permanence dans le pass une fois qu’ils ont été ajoutés à la base de données. De temps en temps, certains jeux disparaissent et c’est ce qui se passe en décembre 2020.

Quels jeux seront supprimés du Xbox Game Pass en décembre 2020?

Mais quels jeux le Xbox Game Pass perdra-t-il réellement au cours du prochain mois de décembre? Il y en a pas mal, à savoir 8 en nombre. Voici la liste complète:

Absolver

Dead Island: édition définitive

L’inclinaison du démon

Faeria

Petit ami Hatoful

Mutant Year Zero: Road to Eden

Les évadés 2

Wanderersong

Par exemple, si vous Absolver ou Les évadés 2 Si vous n’avez pas encore joué et que vous avez un abonnement actif, vous devriez revoir ces jeux en novembre avant qu’ils ne disparaissent définitivement du Xbox Game Pass.

Mais ne vous inquiétez pas, même si 8 jeux sont supprimés du pass, il reste bien plus de 100 jeux au sein du service et avec EA Play ne sont que récemment 60 jeux EA auquel vous pouvez jouer avec Xbox Game Pass Ultimate. Y compris les séries « Mass Effect » et « Dragon Age », Battlefield V et plus comme Star Wars Jedi: Ordre déchu.

Au 15 décembre 2020 la palette EA est alors également activée pour le PC. Jusque-là, il n’est disponible que pour la console.

