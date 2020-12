« X-Men »: 5 raisons de lire la saga de ‘Dark Phoenix’

L’équipe de héros de Marvel Comics a présenté un certain nombre de menaces dangereuses tout au long de son histoire de publication. Cette fois, nous parlons de l’un des plus influents

Si nous pouvons être sûrs de quelque chose, que « X Men«Est l’une des plus grandes équipes qui existent dans la richesse éditoriale de Marvel Comics. Pas seulement à cause de la prouesse de ses exploits ou du niveau de danger de chacun de ses méchants. Les personnages qui se déroulent autour des mutants sont tellement nombreux qu’ils pourraient former leur propre univers narratif.

Au fil des décennies, X Men Ils ont pris l’initiative d’essayer de protéger un monde qui les déteste, mais en fin de compte, ils se sont révélés être des super-héros qui ne recherchent que le bénéfice de l’humanité quel que soit le prix à payer.

Il est évident que « Phénix sombre«Fini de couler une franchise de films qui avait réussi à rester à flot pendant près de 20 ans, et ses mauvaises performances narratives pourraient décourager ceux qui ne connaissent pas la version imprimée des personnages d’approcher l’un des arcs les plus importants de Marvel Comics.

« La saga Dark Phoenix » C’était écrit par Chris Claremont avec l’art de John Byrne, présentant quelques éléments intéressants dans la mythologie des personnages. Voici cinq raisons pour lesquelles il se classe parmi les meilleures histoires de la franchise.

1.- Son art

Considéré comme l’un des meilleurs illustrateurs ayant travaillé sur des bandes dessinées de X-Men, John Byrne a fait un travail remarquable plein de lignes détaillées qui illustrent parfaitement la bataille entree X-Men et les membres de « Hellfire Club». Il est rare qu’une bande dessinée des décennies passées réussisse à faire survivre son esthétique au passage du temps.

2.- Les éléments ajoutés à la franchise

Hellfire Club continuerait à être l’une des équipes de méchants les plus difficiles à laquelle l’équipe mutante a été confrontée de son histoire. Leur marque était telle qu’ils deviendraient les adversaires pour gagner sur la bande « Première classe»(Ou au moins une de ses formations).

De plus, cette saga permettrait l’introduction de Kitty Pryde, qui est devenu l’un des personnages préférés des fans en étant l’axe principal de « Jours du futur passé», Un autre des grands arcs narratifs de la bande dessinée. Ici aussi la première mort de Jean Grey, quelque chose qui deviendrait courant dans les histoires de mutants.

3.- Jean Grey

Avant la saga, le personnage de Jean gris ce n’était pas une personne qui pouvait être considérée comme une personne réelle. C’était plus comme l’idéal d’une femme parfaite à tous égards. Avec l’arrivée de Phénix sombre, l’entité cosmique qui prend possession de son corps et de ses capacités mutantes, nous avons appris à connaître une autre facette du personnage.

L’histoire a réussi à introduire un Jean qu’elle affronta contre elle-même en essayant de reprendre le contrôle de son esprit après l’influence du « Phoenix Force», Une bataille qu’il perdrait.

4.- Kobayashi Maru

Fans de Star Trek ils connaîtront ce terme, qui désigne l’exécution d’un test impossible à gagner et dont le seul but est de tester les sens d’une équipe sous pression. Chaque rebondissement dans les décisions du X Men cela supposait une nouvelle défaite dans un scénario qui ne pouvait qu’empirer avec le temps.

5.- Une histoire qui a tout pour plaire

La raison principale pour laquelle cette histoire a réussi à garder sa validité est parce que c’est une histoire qui ne sauve rien. Il présente une action de super-héros typique, des séquences dramatiques à couper le souffle, une conception artistique qui se démarque des titres contemporains et la meilleure formation de l’histoire de l’équipe.