Wyatt Russell a demandé à porter le costume de Chris Evans dans «  Le faucon et le soldat de l’hiver  »

L’acteur qui joue le Capitaine Amérique dans ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, Wyatt Russell, a révélé qu’il avait demandé à utiliser le même costume qu’il portait Chris Evans sur le papier.

Après son apparition en tant que Captain America dans le MCURussell a récemment parlé d’une demande spéciale qu’il avait faite avant d’apparaître dans l’émission: «J’ai demandé l’ancien costume de Chris Evans pour que je puisse sentir qu’il faisait du bon travail car il faisait un excellent travail et ils m’ont donné un nouveau. . ».







Plus tard dans l’interview, Russell a déclaré que même si son père Kurt était apparu dans ‘Gardiens de la Galaxie 2’, il n’avait pas beaucoup d’idée sur le MCU avant de rejoindre le casting de la nouvelle série.

«Quand je suis arrivé sur le plateau, je me suis demandé ce que tout cela signifiait? Qui est cette personne? Comment s’emboîtent-ils? Et finalement, Sébastien (Stan) Il a dit: «Arrêtez de poser des questions. Vous serez plus confus. Si vous avez des réponses, ce sera pire.







En ce moment, la nouvelle série Marvel, « Le faucon et le soldat de l’hiver » est diffusée tous les vendredis via la plateforme Disney +.