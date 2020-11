Wtransnet signale la récupération dans les offres de fret

Texte: Carlos Moura

Date: 19 novembre 2020

Après une forte baisse des offres sur la bourse de fret au premier semestre 2020, Wtransnet marque une reprise et prévoit de dépasser les deux millions d’ici la fin de l’année.

Les offres enregistrées auprès de la bourse de fret Wtransnet se sont stabilisées au cours de l’été et ont retrouvé les chiffres habituels. A la fin des neuf premiers mois de 2020, plus de 3,1 millions d’offres de fret avec origine et / ou destination dans la péninsule ibérique ont été enregistrées sur la plateforme.

Les données de Wtransnet indiquent que le premier semestre a été marqué par la pandémie et la paralysie de l’activité commerciale, mais après Pâques il y a eu une inversion de la courbe, qui n’a cessé de monter au troisième trimestre, avec des effets positifs sur les offres de fret. pour le transport national, ainsi que pour l’exportation et l’importation.

Selon Wtransnet, les offres de fret pour les importations étaient équivalentes à celles pour les exportations, avec une reprise notable depuis mai.

Les perspectives toujours optimistes pour 2020

Jusqu’à fin septembre, les importations ont totalisé 800 mille offres, soit une baisse de 22% par rapport à la même période en 2019, mais ont augmenté de 10% par rapport au mois de juin. En septembre, la différence par rapport au même mois l’année dernière.

Au niveau domestique, les offres de fret en provenance et à destination de la péninsule ibérique, qui représentent 50% du total de Wtransnet, ont également inversé la tendance à la baisse, avec un écart de 27% par rapport aux neuf premiers mois de 2019, mais avec des valeurs 5% de plus que le mois de juin.

Wtransnet souligne que le flux d’offres de fret au dernier trimestre de 2020 est déjà similaire à celui de 2019, avec 250 mille offres de fret enregistrées. D’ici la fin de l’année, les prévisions font état de plus de deux millions d’offres de fret.

