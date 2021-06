« WtcherCon » anticipe de grandes révélations avec une nouvelle bande-annonce

Lors de la « Geeked Week », Netflix a offert aux fans de « The Witcher » un petit avant-goût de la deuxième saison à travers un bref aperçu sur leurs réseaux sociaux, en plus de surprendre les fans de Geralt de Rivia avec l’annonce de la « WitcherCon », la première convention focalisée à la fois sur l’adaptation en streaming et sur le jeu vidéo de « CD Projekt Red ».

Les fans du jeu vidéo et de la série Netflix pourront profiter dans un même espace d’actualités et de panels exclusivement consacrés au monde créé par Andrzej Sapkowski dans ses romans épiques de fantasy. WitcherCon a surpris les fans du sorceleur avec une nouvelle bande-annonce dans laquelle certaines des révélations qui auront lieu lors de l’événement sont anticipées.

La bande-annonce présente des images de la série « The Witcher » et des jeux vidéo, en accordant une attention particulière à la signature « hmm » de Geralt. Par ailleurs, les organisateurs de l’événement ont entrevu quelques révélations qui pourraient avoir lieu lors de cette première édition de la convention, par exemple l’apparition que Kaer Morten présentera dans la série Netflix.

Il est prévu que la « WitcherCon » puisse également présenter de nouvelles informations sur « Nightmare of the Wolf » ou « Blood Origin », les films d’animation attendus qui arriveront bientôt dans le catalogue Netflix, présentant des histoires se déroulant dans le monde de Geralt de Rivia, bien que se concentrant sur d’autres de ses personnages.

La deuxième saison de « The Witcher » n’a pas encore de date de sortie officielle, bien qu’il ait été révélé qu’elle aurait lieu après la bataille de Sodden. Geralt de Rivia (Henry Cavill) a emmené la princesse Cirilla (Freya Allan) à Kaer Morten, où il a été formé pour acquérir ses capacités magiques, préparant la jeune princesse à devenir un chasseur de démons comme lui. La « WitcherCon » aura lieu le 9 juillet.