Wow, cette nouvelle technologie Unreal Engine est époustouflante

Epic Games a annoncé MetaHuman Creator, une nouvelle extension basée sur le cloud du moteur Unreal qui permettra aux développeurs de concevoir des modèles haute fidélité plus rapidement que jamais. Pensez-y comme le créateur de personnages RPG le plus avancé que vous puissiez imaginer, et vous serez à peu près sur la bonne voie.

Les résultats sont remarquables, comme le montre la bande-annonce ci-dessous:

«MetaHuman Creator établit une nouvelle référence à la fois pour la crédibilité des humains numériques et aussi pour la facilité de leur création», lit-on dans le texte de présentation sur le site Web d’Epic Games. «Vous pouvez manipuler directement les traits du visage, ajuster le teint de la peau et choisir parmi les types de corps, les coiffures, les vêtements prédéfinis, etc. Vous pouvez même modifier les dents de votre personnage! »

La technologie a été conçue pour les films d’animation et les jeux vidéo, et vous pouvez avoir un petit aperçu de son potentiel dans la vidéo ci-dessous. Dans le clip, nous voyons une personne prendre vie, avec différents shaders de peau, formes de nez et bien plus encore.

«MetaHuman Creator est une application diffusée dans le cloud qui fait passer la création humaine numérique en temps réel de semaines, voire de mois à moins d’une heure, à un niveau de qualité, de fidélité et de réalisme sans précédent.» Des trucs vraiment incroyables, et j’espère que cela conduira à d’énormes innovations dans la narration de jeux vidéo au cours des prochaines années.