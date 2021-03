Woody Allen répond aux allégations d’abus lors de son premier entretien en 30 ans

Agovie Son d'Avoine 500g

Naturellement riche en fibres , le son d'avoine du Moulin d'Agovie est devenu un aliment incontournable aux alimentations spéciales minceur et aux régimes santé. Il stimule le transit intestinal, procure rapidement un effet satiété et piège en partie les graisses et les sucres ingérés lors des repas. Résultat