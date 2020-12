« Wonder Woman »: Warner Bros aurait fait pression pour changer la fin

« Wonder Woman« A marqué un énorme succès pour la franchise cinématographique inspirée par DC Comics, présentant le personnage emblématique pour la première fois et dans toute sa splendeur sur grand écran. Les fans se souviendront de ce point culminant dans lequel, après le sacrifice de Steve Trevor, Diane a une confrontation impressionnante contre Ares, dieu de la guerre.

Patty Jenkins, le réalisateur du film, a récemment révélé que les dirigeants de Warner Bros. Ils auraient poussé à initier le public à ce combat à grande échelle, qui arbore un grand affichage et des effets spéciaux. Rappelons-nous que, dans un premier temps, la princesse de Themyscira estime que le général allemand Erich Ludendorff (Danny Huston) est le déguisement porté par le dieu.

Au moment où sa véritable identité est découverte (jouée par Daniel Thewlis), la confrontation qui en résulterait aurait une échelle plus grande que Jenkins aurait prévu dans un premier temps. «La fin originale était plus petite, mais le studio m’a fait changer ça à la dernière minute. Cela a toujours été une récession, ce dont les gens parlent, parce qu’ils étaient d’accord », a-t-il révélé à l’IGN.

Et j’ai dit au studio que nous n’avions pas le temps de le faire, mais c’était ce que c’était. J’ai fini par l’aimer, mais ce n’était pas la fin originale du film.

Avec sa suite, Jenkins face Diane avec Seigneur Maxwell (Pedro Pascal) et guépard (Kristen Wiig), vous permettant de créer une confrontation plus intime et à plus petite échelle, bien que non moins impressionnante pour cela. «Cette fois, l’amour que vous avez à la fois à la fin», dit le réalisateur.

«Nous avons eu des effets visuels, une grande bataille dans laquelle j’ai pu me lancer et me suis amusé à exécuter, ce qui me réjouissait tellement. Mais finalement, la fin du film est plus uniforme et c’était vraiment amusant. Pas de spoilers, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais c’était amusant de le façonner différemment. »

Malgré les critiques reçues pour la fin de la première cassette, Jenkins conclut que cela aurait été une erreur de ne pas avoir Wonder Woman avec un grand moment « super-héros » dans son combat contre le dieu de la guerre, qui est l’un de ses plus anciens ennemis dans la bande dessinée.