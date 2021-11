Wonder Woman 3 Star Gal Gadot fait le point sur le DC Threequel

Gal Gadot a fourni une mise à jour prometteuse sur la prochaine suite de DC, Wonder Woman 3, tout en faisant la promotion de son prochain film d’action Netflix Avis rouge. Bien qu’elle n’ait pas été en mesure de donner grand-chose sur la direction de la suite de la bande dessinée, Gadot a confirmé que le script était actuellement en cours d’élaboration, ce qui ramènera l’icône de DC sur grand écran.

Gal Gadot fait le point sur le troisième #Wonder Woman film https://t.co/M232HP48fJpic.twitter.com/ny6BQPxqfC – Variété (@Variety) 4 novembre 2021

« Je ne peux pas encore vous le dire, mais nous travaillons sur le script », Gal Gadot répondu, lorsqu’on lui a demandé quand Wonder Woman 3 pourrait sortir en salles. Malheureusement, le secret étant ce qu’il est avec ces projets de mâts de tente, elle n’a pas été en mesure de révéler grand-chose d’autre en raison de la crainte que « des gens descendent du toit et m’emmènent et que tout cela me manque ».

Wonder Woman 3 a maintenant été officiellement confirmé comme étant en développement, avec la réalisatrice Patty Jenkins et les stars Gal Gadot et Lynda Carter toutes deux prêtes à jouer, reprenant leurs rôles des versements précédents. Jenkins, qui jusqu’à présent a réalisé les deux films dans le Wonder Woman franchise, et a jeté le doute sur son retour pour un troisième en raison de la stratégie controversée de diffusion en streaming de Warner Bros., a confirmé son retour pour Wonder Woman 3 lors du récent événement DC FanDome.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de Wonder Woman 3. Gal (Gadot), qui est tellement déçu de ne pas être là, qui est la personne la plus occupée au monde, avec maintenant trois petits enfants et le tournage « , a déclaré Jenkins lors de l’événement. « Nous sommes tous les trois très excités par certaines choses à venir avec Wonder Woman 3, a taquiné le cinéaste, confirmant l’implication de Gadot et de Carter.

Alors que l’étendue de Wonder Woman 1984 Le rôle de la star Lynda Carter dans la procédure est actuellement inconnu, Gadot a déclaré son enthousiasme à l’idée de travailler avec l’ancienne Wonder Woman. « Oui! », A crié Gadot lorsqu’on lui a demandé si elle était ravie de faire équipe avec Carter dans Wonder Woman 3. « La chose la plus incroyable, à part le fait que je peux à nouveau porter le costume, le costume de Wonder Woman et rentrer dans ses bottes, est le fait que je peux travailler avec mes incroyables collaborateurs et travailler à nouveau avec Patty Jenkins, et je ‘ Je suis super reconnaissant pour ça. »

Détails du tracé pour Wonder Woman 3 sont actuellement secrets, mais Gal Gadot a déjà déclaré qu’elle préférerait que l’histoire ramène le héros de DC dans le présent plutôt que d’être renvoyée dans le passé. Jusqu’à présent dans sa franchise autonome, Wonder Woman de Gadot s’est battue pour la justice pendant la Première Guerre mondiale, et plus récemment dans les années 1980, l’actrice ayant déclaré que Wonder Woman 3 devrait abandonner cette tendance et suivre Diana Prince dans les temps modernes. « Je n’irais pas dans les années 60 ou 40 avec Wonder Woman », a déclaré Gadot à MTV News l’année dernière. « J’ai l’impression que le passé a été bien géré, et maintenant il est temps de passer à autre chose. »

Gal Gadot apparaîtra ensuite aux côtés de Dwayne Johnson et Ryan Reynolds dans le film d’action à gros budget de Netflix, Avis rouge, dont la sortie sur la plateforme est prévue le 12 novembre 2021. Les premières réactions des critiques sont désormais là. Cela nous vient de Variété.

Sujets : Wonder Woman 3, Wonder Woman