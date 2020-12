Wonder Woman 3 ou Rogue Squadron: quelle est la prochaine étape pour Patty Jenkins?

Patty Jenkins est rapidement devenue l’une des réalisatrices les plus occupées et les plus demandées d’Hollywood. Elle est maintenant prête à diriger Wonder Woman 3, après avoir dirigé avec succès les deux entrées précédentes de la franchise DC, ainsi que Star Wars: Escadron de voleurs pour Lucasfilm. Mais les deux films étant définis comme des priorités majeures pour les studios respectifs, il vaut la peine de regarder quel projet viendra en premier. Surtout depuis que Warner Bros.a mis la prochaine aventure de Gal Gadot en tant que Wonder Woman sur la voie rapide.

Commençant par Wonder Woman 3, Warner Bros. n’a pas perdu de temps à verrouiller Patty Jenkins et Gal Gadot pour un troisième film. L’annonce a été faite au moment où Wonder Woman 1984 terminait son week-end d’ouverture au box-office, en plus d’arriver sur HBO Max aux États-Unis.La suite a bien fonctionné financièrement, par rapport aux normes de 2020, même si elle s’est avérée être un facteur de division critique. Des rapports ont noté que le studio avait « un développement accéléré » de la suite. Cela semblerait impliquer qu’ils espèrent le filmer le plus tôt possible. Mais le processus de développement peut souvent être long. Et une galaxie lointaine, très lointaine est susceptible d’avoir un précédent dans un avenir immédiat.

Lucasfilm a fait une annonce surprise lors de sa présentation de la journée des investisseurs que Patty Jenkins avait été sollicitée pour faire la prochaine Guerres des étoiles film, Escadron de voleurs. La grande différence ici est que Disney a déjà fixé une date de sortie pour le film. Il est actuellement prévu d’arriver le 22 décembre 2023. Les détails de l’intrigue sont en grande partie gardés secrets, mais ils seront inspirés des jeux vidéo et des romans qui faisaient partie de l’ancien canon, maintenant connu sous le nom de contes de légendes. Bien qu’il n’adapte directement aucune de ces histoires.

Un article récent pour le New York Times a mentionné que Rogue Squadron devrait être le prochain projet de Patty Jenkins. De plus, il ne semble pas y avoir assez de temps pour se faufiler dans un film aussi grand que Wonder Woman 3 avant de filmer un Guerres des étoiles film tout en atteignant la date de sortie de décembre 2023. Dans cet esprit, toutes les preuves actuelles indiquent Escadron de voleurs se passe avant Wonder Woman 3. Beaucoup de choses pourraient changer d’ici là, mais comme la situation existe, c’est là que les choses en sont.

Cela pourrait signifier un écart assez important entre les suites en ce qui concerne Wonder Woman. Au mieux, cela signifierait probablement une date de sortie fin 2024 pour la Wonder Woman 3 officiellement annoncée, étant donné la date de décembre 2023 Escadron de voleurs occupe actuellement. Cela signifierait que quatre années complètes s’écouleraient entre Wonder Woman 1984 et le suivi prévu. C’est un peu de temps quand il s’agit de grandes franchises de super-héros.

Il convient de noter que DC a une ardoise complète à venir au cours des prochaines années. La brigade suicide, Le Batman, Le flash, Aquaman 2, De Zack Snyder Ligue de justice, Shazam 2, Adam noir, Fille chauve-souris, Choc statique et d’autres sont à divers stades de développement. Dans cet esprit, Warner Bros.peut même ne pas avoir de place pour Wonder Woman 3 jusqu’en 2024. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de nouvelles mises à jour seront disponibles. En attendant, Wonder Woman 1984 est maintenant disponible via l’application de streaming HBO Max.

