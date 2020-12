Wonder Woman 1984 sera la première sortie de streaming 4K Ultra HD de HBO Max

Alors que beaucoup d’entre nous regarderons Wonder Woman 1984 depuis le confort de la maison plutôt que dans une salle de cinéma, les puissances font tout ce qu’elles peuvent pour assurer une expérience cinématographique. Il a été révélé que la prochaine suite de DC sera le premier film à diffuser en 4K Ultra HD sur le service de streaming, en plus de prendre en charge HDR 10, Dolby Vision et Dolby Atmos. Cela donnera aux téléspectateurs équipés de téléviseurs compatibles 4K la possibilité de le voir dans la meilleure présentation possible que la maison a à offrir.

La nouvelle a été révélée par la réalisatrice Patty Jenkins sur Twitter. C’est important depuis le lancement de HBO Max sans le support 4K, ce qui était important pour bon nombre de téléspectateurs. Alors que la HD standard convient toujours très bien à la plupart des clients, la 4K est devenue un format de plus en plus populaire, d’autant plus que les téléviseurs capables de gérer les images deviennent de plus en plus abordables. Jenkins avait ceci à dire à ce sujet.

« Je suis ravi d’annoncer que # WW84 sera le premier film sur HBO Max disponible en 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision et Dolby Atmos! J’ai hâte. En salles le 25 décembre et en streaming exclusivement aux États-Unis sur HBO Max . Veuillez trouver l’écran le plus grand et de la plus haute qualité possible !! «

Wonder Woman 1984, qui voit Gal Gadot reprendre son rôle de héros emblématique, sera disponible dans son format le plus premium sur les appareils pris en charge tels que Apple TV 4K, Amazon Fire TV Stick 4K, Amazon Fire TV Cube, les téléviseurs intelligents Amazon 4K Fire TV Edition, Chromecast Ultra, AT&T TV et appareils Android TV pris en charge. HBO Max promet également d’étendre ces capacités à d’autres films et séries télévisées, ainsi que d’ajouter la prise en charge d’appareils supplémentaires, tout au long de 2021. C’est une bonne nouvelle pour les coupeurs de cordon qui apprécient également le contenu haute définition.

L’annonce fait suite à la décision de WarnerMedia de donner à la suite très attendue une sortie en streaming. Le studio avait retardé la sortie en salles du film plusieurs fois cette année, compte tenu de l’incertitude avec les cinémas et au box-office. Au lieu de le reporter à nouveau en 2021, comme cela a été le cas pour de nombreux blockbusters majeurs, ils ont décidé de le sortir dans les salles disponibles, ainsi que sur HBO Max, à sa date de sortie actuelle, le 25 décembre. Une énorme version éclatante comme celle-ci, publiée dans le cadre de l’abonnement standard au service, aidera à attirer de nouveaux clients.

Se déroulant au plus fort de la guerre froide, le film voit Wonder Woman affronter deux nouveaux méchants, Maxwell Lord (Pedro Pascal) et The Cheetah (Kristen Wiig). Chris Pine revient également en tant que Steve Trevor. HBO Max pourrait utiliser l’attention, mais le studio, à la fin, laisse peut-être beaucoup d’argent sur la table car Wonder Woman a été un énorme succès. Mais cela permet aux fans de voir le film dans un environnement sûr sans avoir à attendre plus longtemps. Vous pouvez consulter l’annonce de Twitter de Patty Jenkins. Une nouvelle affiche japonaise a également été publiée que vous pouvez consulter ci-dessous le tweet.

Ravi d’annoncer que # WW84 sera le premier film sur HBO Max disponible en 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision ET Dolby Atmos! Je ne peux pas attendre. IN THEATERS le 25 décembre et diffusé exclusivement aux États-Unis sur @hbomax. VEUILLEZ trouver l’écran le plus grand et de la plus haute qualité possible !! pic.twitter.com/wNREvcTUjB – Patty Jenkins (@PattyJenks) 1 décembre 2020

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman, HBO Max, Streaming